В Сочи попавших под лавину сноубордистов нашли живыми

Двоих сноубордистов, попавших накануне под лавину, нашли живыми, сообщила пресс-служба МЧС утром 25 февраля. Фрирайдеров вывели в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта.

Днем 24 февраля на южном склоне горы Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор», сошла лавина. Вскоре двое сноубордистов связались с МЧС и попросили о помощи, сообщив свои координаты.

Их поиски осложняли крутой рельеф, высокая лавинная опасность и метель. Один из сноубордистов, запрашивая помощь у МЧС, сообщил, что видел сход лавин и как лыжника снесло снежной массой. Сейчас этого человека ищут спасатели.