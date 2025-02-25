Акции En+ и «Русал» росли на фоне заявлений Путина по алюминию

Акции «Русала» (MOEX: RUAL) и En+ Group росли в ходе вечерней сессии на Мосбирже более чем на 6% и 10%, следует из данных торгов. По данным на 23:22 мск акции «Русала» прибавляли 6,45% и торговались на уровне 41,49 руб. за акцию. Акции En+ — на 10,99%, до 494,8 руб. за акцию.

«Русал» — единственный производитель первичного алюминия в России. En+ — крупнейший акционер «Русала».

Президент Владимир Путин вечером 24 февраля заявил, что Россия готова поставлять на рынок США 2 млн тонн алюминия в год. Он предложил идею совместного проекта по алюминию РФ и США в Красноярском крае с инвестициями в $15 млрд.