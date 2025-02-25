ФСБ пресекла крупный канал сбыта наркотиков в ДНР

Управление ФСБ России по ДНР задержало жителя Макеевки, причастного к организации незаконного канала сбыта наркотиков в крупных объемах, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина занимался фасовкой и распространением наркотиков через тайниковые закладки на территории ДНР. При задержании у него изъяли около 1,5 кг наркотических средств, передает «РИА Новости».

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия для выявления других участников преступной схемы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 и части 5 статьи 228.1 УК России.