Экология споткнулась о технологии

Экологический контроль в России переживает непростое время — проверки компаний возможны только при наличии достаточных оснований, а неполнота цифровизации мешает Росприроднадзору эффективно выявлять проблемные объекты. Притом что служба является третьим в РФ ведомством по объему получаемых данных, они «размазаны» по ведомственным госинформсистемам (ГИС) и неполны. Правительство, однако, не отступится от риск-ориентированного подхода к проверкам бизнеса — что делает объединение и расширение номенклатуры цифровых данных в давно обещанной Минприроды ГИС «Экомониторинг» фактически безальтернативным, при этом полноценно система заработает лишь к 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Неполнота и фрагментированность природоохранных данных ограничивают возможности Росприроднадзора по выявлению нарушений и взысканию платежей с компаний, выяснилось на прошедшем в Совете федерации «Открытом диалоге» с участием главы службы Светланы Радионовой. “Ъ” разбирался в том, о чем конкретно идет речь, проблем в отрасли, как выяснилось, довольно много: Росприроднадзор — третья в РФ служба по объему получаемой информации (после ФНС и Соцфонда), контролирующая порядка 300 тыс. объектов. При этом отсутствие интеграции и автоматизации информобмена не позволяет использовать даже те данные, которые есть, для взаимодействия с иными ГИС при выполнении задач службы. Например, ГИС ПТК «Госконтроль», используемая для администрирования, в том числе платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), не позволяет в автоматическом режиме осуществлять учет плательщиков, отслеживать правильность начисления и своевременность внесения платы, рассказал Сергей Мамедов из Счетной палаты. Отсутствует и интеграция с инфосистемами Казначейства для учета фактических платежей. Все это приводит к недостоверности данных об объемах негативного воздействия и сказывается на объемах взысканий. Госпожа Радионова признала, что отсутствие «аналитики, автоматизации и сходимости данных» осложняет работу службы. Это видно и по итоговым показателям: за вред, причиненный окружающей среде, Росприроднадзор в 2024 году намеревался взыскать с бизнеса 124,8 млрд руб., а взыскал лишь 3,05 млрд, годом ранее — 212 млрд руб. и 3,56 млрд руб. соответственно.

Ужесточением контроля в старой модели задача не решается: правительство настаивает на риск-ориентированном подходе, когда проверки проводятся только при срабатывании индикаторов риска нарушений, и следит за их результативностью (см. “Ъ” от 19 февраля). Это приносит результаты в госконтроле в целом: ситуация с цифровизацией значительно улучшилась «благодаря интеграции данных на единой платформе, повышению уровня доступности данных и т. д.», отмечает Татьяна Изутина из «Рексофт». Но цифровизацию Росприроднадзора осложняет объем и фрагментация данных — как подчеркивают в службе, данные в разных инфосистемах разных ведомств «не только затрудняют процесс принятия решений, но и ведут к значительной потере времени и ресурсов». Контрольно-надзорная деятельность в сфере экологии, как признают в Минприроды, осуществляется в ПТО УОНВОС и ПТК «Госконтроль», при обращении с отходами используется система учета твердых коммунальных отходов ФГИС УТКО, а в сфере обращения с опасными отходами — ФГИС ОПВК.

Минприроды, чтобы «превентивно реагировать на инциденты и их риски» и вырабатывать госполитику «на основе актуальных данных», работает над ФГИС «Экомониторинг», которая должна интегрировать всю информацию — от состояния воздуха и воды до объектов негативного воздействия. Но система, которую планируется начать использовать уже в 2025 году, будет постоянно дорабатываться, а полноценную реализацию получит только к 2030 году. В операторе — ППК «Российский экологический оператор» — подтвердили, что «Экомониторинг» «находится в разработке». По оценке главы департамента промышленности и ресурсов ГК Softline Михаила Чередниченко, проект сложный — в последние два года цифровизация природоохранной деятельности финансировалась недостаточно, «значительная часть софта и оборудования требует обновления и импортозамещения уже сейчас, а в перспективе этот вопрос станет еще более острым».

Анна Королева