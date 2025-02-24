Трамп: Путин не против европейских миротворцев на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность размещения на Украине миротворцев из стран Европы в рамках потенциальной сделки по урегулированию конфликта. Господин Трамп уверяет, что российский президент согласен на это.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Да, он примет это. Я задавал ему этот вопрос. Если мы заключим эту сделку, ему не нужна мировая война»,— сказал Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По данным The Washington Post, европейские страны рассматривают возможность развернуть миротворческую миссию на Украине численностью от 25 тыс. до 30 тыс. военнослужащих. Предполагается, что миротворцы не будут размещены вдоль линии соприкосновения, «но будут готовы продемонстрировать силу», если возобновятся боевые действия. WSJ писала, что именно этот вопрос планировал обсудить Эмманюэль Макрон с Дональдом Трампом.

Подробнее о том, что европейцы могут дать Украине,— в материале «Ъ» «Европа не хочет жить в хате с краю».