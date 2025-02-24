Глава СКР поставил на контроль проверку нападения собак на школьницу в Крыму

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нападении стаи бродячих собак на школьницу в Севастополе. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В соцмедиа распространились сведения о том, что стая собак набросилась на 15-летнюю девочку на одной из улиц города, ее укусили за ногу. После этого пострадавшей понадобилась медицинская помощь. В ведомстве отметили, что в населенном пункте не принимаются меры для организации отлова безнадзорных животных.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту организована процессуальная проверка. Доклад о проверке и о ее промежуточных результатах, а также о принятом по итогам решении предоставят главе СК РФ.

Алина Зорина