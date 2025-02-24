Мирра Андреева: психолог учит меня справляться со злостью

Теннисистка Мирра Андреева рассказала, что во время подготовки к турнирам работает с психологом. Специалист помогает спортсменке «справляться со злостью» из-за неудач. По словам спортсменки, мотивационные фразы она записывает в блокнот, который использует на соревнованиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Amr Alfiky / Reuters Мирра Андреева

Фото: Amr Alfiky / Reuters

«Блокнот я завела еще раньше. Просто в последнее время, наверное, пишу туда более правильные мысли. Иногда тактику по предстоящему матчу, иногда — мотивационные слова и фразы, которые во время игры могут помочь в те или иные моменты. Что касается общения с психологом, то какого-то постоянного графика у нас нет. Мы созваниваемся, когда я чувствую необходимость. Во время этих разговоров учусь справляться со злостью, которая появляется внутри, когда что-то не получается, узнаю различные базовые вещи из области психологии. Для меня это интересно и полезно»,— поделилась теннисистка с корреспондентом «Ъ».

Подробнее читайте в интервью Мирры Андреевой «Не думаю о том, что я элита».