CNN: США против включения гарантий безопасности Украины в сделку по ископаемым

Американская сторона «очень противится» включению гарантий безопасности Украины в соглашение по редкоземельным металлам Киева, cообщил CNN украинский чиновник. На прошлой неделе Украина передала спецпосланнику президента США Дональда Трампа Киту Келлогу проект соглашения и ждет ответа.

«С нашей стороны все готово. Мы сделали все возможное, чтобы условия были разумными. В результате это рамочное соглашение о том, как создать фонд реконструкции Украины. Предусмотрено отдельное соглашение о том, как это будет работать»,— cказал собеседник CNN на условиях анонимности.

Наиболее проблемные пункты сделки исключены из проекта, отметил он, но остается вопрос о гарантиях безопасности. Киев надеется, что этот вопрос удастся обсудить на личной встрече Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, отмечает телеканал. Однако, когда она может состояться, неизвестно.

Проект соглашения, предложенный США, предусматривает американское управление стратегическими отраслями экономики страны. Дональд Трамп утверждает, что США выделили на помощь Украине $350 млрд и имеют право компенсировать эти средства за счет прибыли от украинских полезных ископаемых. Киев отверг предложение о создании под американским управлением фонда по восстановлению экономики Украины в размере $500 млрд и предложил уменьшить сумму до $100 млрд (именно столько, по утверждению украинских властей, Вашингтон направил в качестве помощи).

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир в обмен на недра».

Лусине Баласян