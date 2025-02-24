Суд в Турции приговорил к 15 годам родившую ребенка в аэропорту россиянку

Россиянка Екатерина Бурнашкина, бросившая своего новорожденного ребенка в туалете аэропорта турецкого города Анталья, приговорена к 15 годам лишения свободы. Такое решение принял Суд Антальи, сообщает Milliyet. Бурнашкиной инкриминируется статья о покушении на убийство.

Защита женщины не согласна с решением суда. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Бурнашкиной, защита подаст апелляцию в Верховный суд. Адвокат подчеркнул, что решение не является окончательным и может быть отменено. Он также заявил, что защита будет добиваться перехода права опеки над ребенком к матери Бурнашкиной.

В свою очередь, сторона обвинения подчеркнула, что ребенок был «осознанно и умышленно» оставлен женщиной в месте «с плохими гигиеническими условиями». Более того, отсутствие пережатия пуповины сразу после родов могло негативно сказаться на здоровье ребенка.

Сама обвиняемая утверждает, что не знала о беременности. Уголовное дело против нее было возбуждено в октябре 2024 года. Женщина родила ребенка на территории аэропорта, после чего оставила его в одном из помещений и планировала улететь в Россию. Россиянка и ее мать были задержаны на паспортном контроле. Мать обвиняемой оправдана судом.