Иностранцев перед экзаменами в ГИБДД проверят по реестру контролируемых лиц

МВД планирует запретить находящимся «в режиме высылки» иностранцам сдавать экзамены на права в ГИБДД. Соответствующие поправки к административному регламенту МВД (приказ №80) размещены на regulation.gov.ru

«При обращении указанной категории лиц в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции они будут проверяться по реестру контролируемых лиц,— пояснили в Госавтоинспекции России.— В случае нахождения гражданина в указанном реестре ему будет отказано в допуске к сдаче теоретического и практического экзаменов на право управления транспортными средствами».

Реестр, напомним, заработал 5 февраля 2025 года. В систему вносятся данные об иностранных гражданах, которые незаконно находятся на территории РФ. В перечень контролируемых лиц вносятся данные в связи с истечением срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента и разрешения на работу. Находящиеся в реестре нарушители ограничиваются в правах.

Как МВД лишит иностранцев возможности безнаказанно нарушать требования ПДД — в материале «Ъ».

Иван Тяжлов