Прокуратура Ставрополья проводит проверку по факту нападения собак на ребенка

В Ставрополе 23 февраля на улице Чапаева, в районе дома № 35а, по предварительным данным, стая агрессивных собак напала на девятилетнюю девочку. Как сообщается в официальном Телеграм-канале краевого ведомства, в результате нападения ребенок погиб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Прокуратура края проводит проверку, в ходе которой даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обращения с бездомными животными. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования, говорится в сообщении.

На месте происшествия работу полиции координирует прокурор Октябрьского района краевой столицы. Ход и результаты следственных действий по факту происшествия также находятся на контроле у прокуратуры.

По оперативным данным, трагедия случилась, когда ребенок катался на ледяной горке. Ранее соболезнования родным девочки выразил глава региона Владимир Владимиров, подчеркнув, что все муниципалитеты должны проверить, как организации, уполномоченные на работу с бездомными животными, выполняют свои обязанности.

Андрей Николаев