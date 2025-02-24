Воронежскую «Капитель» уличили в привлечении средств дольщиков без эскроу-счетов

Инспекция госстройнадзора по Воронежской области на основании требования региональной прокуратуры в феврале провела внеплановую документарную проверку по соблюдению ООО «Капитель» требований законодательства в области долевого строительства и выявила нарушения, рассказали в пресс-службе облправительства. Выяснилось, что компания строит дом с привлечением средств дольщиков, не используя эскроу-счета. В результате проверки установлено нецелевое использование обществом 26,9 млн руб. средств дольщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о многосекционном жилом доме в поселке Хохольский на улице Спортивной. Договоры долевого участия заключались с 2020 года, сейчас их подписано 109 — на 108 квартир и одно нежилое помещение. «Проведение работ находится на контроле Генпрокуратуры РФ и Фонда развития территорий в связи с неоднократным переносом срока ввода в эксплуатацию с четвертого квартала 2022 года и высокой вероятностью включения его в единый реестр проблемных объектов на территории региона»,— отметили в правительстве региона. Сейчас ввод здания запланирован на четвертый квартал 2025 года.

Также проверка инспекции установила, что в проектной декларации есть данные о наличии в доме нежилых помещений, что не было предусмотрено проектной и разрешительной документацией объекта.

По результатам проверки ООО «Капитель» выдали предписание об устранении нарушений. В отношении застройщика возбуждены дела об административном правонарушении — по признакам нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве (ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ и по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ). В адрес Управления Росреестра по Воронежской области направлено уведомление о несоответствии компании требованиям федерального закона, что может служить основанием для приостановки регистрационных действий в отношении данного объекта. Речь идет о том, чтобы не допустить заключения новых договоров долевого участия. Также материалы проверки инспекция отправила в облпрокуратуру.

По данным Kartoteka.ru, единственнное ныне действующее в регионе ООО «Капитель», зарегистрированное для строительства жилых и нежилых зданий, учреждено в Воронеже в 2009 году. Единственный учредитель — Константин Безрук. По данным ЕРЗ, в Хохольском районе компания возводит жилкомплкес «Спортивный». По итогам 2023 года выручка общества составила 2,8 млн руб. (-34% к прошлому году), чистая прибыль — 471 тыс. руб. (-38%). Гендиректор — Валерий Коппалин.

В 2024 году в Воронежской области зарегистрировали 12 382 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве, что то на 27,7% меньше, чем в 2023-м (17 126). Об этом сообщали в начале февраля в региональном управлении Росреестра.

Мария Старикова