Средний ипотечный платеж в Краснодаре достиг 88 тысяч рублей

В Краснодаре ежемесячный платеж по ипотеке на однокомнатную квартиру в новостройке достиг 88 тыс. руб. в феврале 2025 года, сообщает «РБК Недвижимость». Средняя стоимость такой квартиры составляет 5,16 млн руб. Рост платежа за четыре месяца составил 14,5 тыс. руб., или 16,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расчеты проведены на основе средней ипотечной ставки в феврале 2025 года — 29%. В качестве параметров использованы первоначальный взнос в 30% и срок кредита на 15 лет. Данные по стоимости жилья приведены Росстатом на конец 2024 года, а подсчеты выполнены с помощью ипотечного калькулятора «Дом.РФ».

Максимальный платеж зафиксирован в Москве — 211,7 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге он составляет 165,9 тыс. руб., в Казани — 128,4 тыс. руб. В Ростове-на-Дону средний ежемесячный взнос достиг 77,9 тыс. руб.

Минимальные значения среди городов-миллионников отмечены в Волгограде (68,1 тыс. руб.), Воронеже (70,1 тыс. руб.) и Челябинске (72,8 тыс. руб.). По данным на февраль 2025 года, ипотечный платеж за однокомнатную квартиру в российских мегаполисах составляет не менее 70 тыс. руб. в месяц. За четыре месяца показатель вырос на 14–44 тыс. руб., или на 32,3%.

Вячеслав Рыжков