ЕС потратил на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине

Несмотря на 16 пакетов санкций, Евросоюз продолжает активно закупать энергоресурсы у России. Более того, ЕС тратит на российские нефть и газ больше, чем на оказание финансовой помощи Украине, говорится в докладе Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

По данным центра, за последние 12 месяцев ЕС закупил нефть и газ из России на €21,9 млрд. Это всего лишь на 1% меньше, чем в 2023 году. В то же время, по подсчетам Кильского института мировой экономики, объем финансовой помощи ЕС Украине за этот период составил €18,7 млрд.

В целом Россия, по данным CREA, заработала на экспорте энергоресурсов за отчетный период €242 млрд, что на 3% меньше показателя 2023 года. Падение экспорта с начала специальной военной операции на Украине составило всего 8%, отмечают авторы доклада. За все это время Россия заработала на экспорте нефти и газа €847 млрд.

Крупнейшими импортерами российской нефти и газа остаются Китай (€78 млрд в 2024 году), Индия (€49 млрд) и Турция (€34 млрд). При этом Индия и Турция нарастили импорт на 8% и 6% соответственно.

По какому альтернативному маршруту возобновил экспорт «Газпром», читайте в материале «''Турецкий'' потек в Словакию».

Кирилл Сарханянц