ЦБ ждет от банков РФ большей активности в урегулировании заблокированных активов

За три года с момента введения санкций Банк России отмечает недостаточную активность банков в урегулировании по заблокированным активам. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

В конце прошлого года Банк России изменил правила передачи заблокированных активов и пассивов на отдельное юридическое лицо. Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать независимую компанию, с которой иностранные кредиторы могли бы взаимодействовать. Однако с санкционными банками никто не контактирует из-за запрета на общение с организациями в SDN-списке.

«Мы сейчас не видим достаточной активности банков в урегулировании по заблокированным активам. Банки ищут возможности для минимизации резервов и "экономии" капитала после очень быстрого роста балансов в 2023–2024 годах. В своих пожеланиях они хотели выделять активы, которые реальной стоимости не имеют. По сути, это доли в ликвидированных компаниях, их уже не удастся обменять на что-то»,— заявил Александр Данилов.

Всего в SDN-списке находится 113 российских банков, а также санкции действуют в отношении Международного инвестиционного банка, Межгосударственного банка, Московской биржи, Санкт-Петербургской биржи и НСПК (оператора платежной системы «Мир»), что привело к заморозке около $280 млрд российских активов по всему миру. Единственным банком, который смог перевести часть заблокированных активов и обязательств на другое юрлицо, является Совкомбанк.

Подробнее о том, как происходит внебиржевой обмен,— читайте в материале «Брокеры прокручивают иностранные акции».