Будущее — за крематориями

В московском Доме ученых инженер Гвидо Бартель прочел лекцию «О кремации». Кратко осветив во вступительном слове историю развития различных форм захоронения трупов, лектор указал на то, что кладбищенский (земельный) вопрос стоит в настоящее время чрезвычайно остро везде и в особенности в таких быстрорастущих городах, как Москва и Ленинград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инженер Гвидо Бартель

Фото: wikipedia.org Инженер Гвидо Бартель

Фото: wikipedia.org

Разрешен этот вопрос, по мнению докладчика, может быть или отводом новых земель под кладбища на очень большом расстоянии от города, или же переходом от погребения трупов в земле к сжиганию (кремации) их. Второй способ получает большое распространение за границей. По мнению инженера Бартеля, на этот путь придется стать и нам.

Уже не говоря о том, что кремация радикально разрешает кладбищенский (земельный) вопрос, она, кроме того, обходится гораздо дешевле погребения в земле. Хотя сжигание трупа без гроба по многим причинам нежелательно, условия кремации требуют применения использования легких, простых, без всяких украшений и потому очень дешевых гробов. То же и с одеждой, которая допускается только бумажная.

Это сильно удешевляет похороны, а сама процедура кремации при условии сжигания не менее шести трупов в день должна стоить не более 10 руб. Сюда входят расходы на топливо, амортизацию здания, оборудование крематория и т. д.

Моссовет уже решил начать постройку крематория. Предполагается, что он будет готов в следующем году.

В других крупных городах СССР этот вопрос тоже стоит на очереди, и после вышеупомянутого решения Моссовета в Москву начали приезжать представители мест с целью ознакомления с этим проектом.

В нашем быту при настоящем низком материальном уровне населения и квартирном вопросе, чрезвычайно затрудняющем более или менее продолжительное хранение трупов на квартире, применение кремации принесет большое облегчение.

Само собой, что проектом предусматривается ограждение религиозных и эстетических запросов населения.

Лекцию Гвидо Бартеля о кремации освещали в 1925 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев