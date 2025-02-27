Поможет при раке

Предоперационная системная лекарственная терапия у пациенток с местнораспространенным раком молочной железы предназначена как для достижения операбельности опухоли или снижения объема радикального оперативного вмешательства, так и для оценки чувствительности опухоли на проводимое лечение в каждом конкретном случае с целью возможной своевременной коррекции схемы терапии в дальнейшем, оценки прогноза заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Gaillard / Reuters Фото: Eric Gaillard / Reuters

Исследования показывают прямую взаимосвязь дозовой интенсивности лекарственной терапии (количество препарата в единицу времени) с возрастанием гибели клеток опухоли и торможением ее роста в интервале между циклами. Следовательно, соблюдение относительной дозоинтенсивности лечения может позволить достигать оптимальных результатов терапии и повышать вероятность излечения. Это обстоятельство особенно важно для пациенток с быстро делящимися клетками в опухоли и ранними формами злокачественных новообразований, у которых основная цель лечения — ремиссия без возврата болезни на долгие годы.

Нейтропения и вызванные ею осложнения, в том числе фебрильная нейтропения, являются самыми частыми осложнениями противоопухолевого лечения, особенно содержащего цитостатические препараты. К последствиям развития нейтропении относится вынужденная редукция доз препаратов и/или удлинение интервалов между циклами, что снижает относительную дозоинтенсивность лечения.

Эмпэгфилграстим, разработанный компанией BIOCAD и зарегистрированный в России в 2016 году, является первым отечественным препаратом пролонгированного действия для профилактики фебрильной нейтропении. В его основу легла молекула с инновационной структурой — эмпэгфилграстим. Главные его отличия от других зарегистрированных препаратов пегилированного филграстима заключаются в еще более длительной циркуляции препарата в крови и его более выраженном терапевтическом эффекте.

Фармакоэкономический анализ, проведенный группой российских исследователей на основании данных неинтервенционного (наблюдательного) исследования Defendor Special, показал экономические преимущества препарата эмпэгфилграстим для профилактики фебрильной нейтропении. Результаты работы опубликованы в научном журнале ISPOR.

В исследовании Defendor Special приняли участие 199 пациенток с HER2-положительным раком молочной железы II–III стадий. Из них 71 пациентка получала химиотерапию в сочетании с эмпэгфилграстимом для профилактики нейтропении, а 128 пациенток — с применением филграстима, другого препарата для профилактики нейтропении, требующего ежедневных инъекций.

«Результаты наблюдательного исследования Defendor Special показали, что использование эмпэгфилграстима для профилактики фебрильной нейтропении во время неоадъювантной терапии TCHP помогает чаще достичь полного клинико-морфологического ответа (pCR). Это позволяет избежать необходимости в дальнейшем применении более дорогой поддерживающей терапии трастузумабом эмтанзином и может привести к экономии 10,7 млрд руб. за год на лечении пациенток с ранним и местнораспространенным HER2+ раком молочной железы. Таким образом, в долгосрочной перспективе применение эмпэгфилграстима для первичной профилактики фебрильной нейтропении является экономически предпочтительной опцией, которая помогает сохранить эффективность химиотерапии»,— отмечает Валентин Додонов заместитель генерального директора по доступу на рынок биотехнологической компании BIOCAD.

Профилактика фебрильной нейтропении имеет ключевое значение при проведении химиотерапии, поскольку помогает поддерживать необходимую интенсивность лечения и минимизировать риск осложнений.

Валентин Додонов, заместитель генерального директора по доступу на рынок биотехнологической компании BIOCAD, ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель генерального директора по доступу на рынок биотехнологической компании BIOCAD Валентин Додонов

Фото: Предоставлено пресс-службой BIOCAD Заместитель генерального директора по доступу на рынок биотехнологической компании BIOCAD Валентин Додонов

Фото: Предоставлено пресс-службой BIOCAD

— Что такое нейтропения? Почему так важна и как проводится профилактика нейтропении?

— Нейтропения — это серьезное осложнение, которое часто возникает у пациентов после химиотерапии. Если говорить простым языком, при нейтропении в крови снижается количество нейтрофилов — клеток крови, которые защищают наш организм от инфекций. Нейтропения особенно опасна для онкологических пациентов, у которых иммунная система и так ослаблена. При развитии нейтропении врачам зачастую приходится либо уменьшать дозы химиопрепаратов, либо делать более длительные перерывы между курсами лечения. А это напрямую может влиять на эффективность проводимой терапии. Именно поэтому профилактика нейтропении является важным аспектом, так как помогает пациентам получить полноценное лечение и защищает их от опасных инфекционных осложнений. Для профилактики фебрильной нейтропении используются препараты группы гранулоцитарных колониестимулирующих факторов (Г-КСФ). По продолжительности действия последние классифицируются на Г-КСФ короткого и пролонгированного действия.

— В чем преимущество препарата, разработанного компанией BIOCAD?

— Одним из ключевых аспектов пролонгированного Г-КСФ является удобство его применения: препарат вводится однократно после завершения курса химиотерапии. В отличие от него короткий Г-КСФ, филграстим, требует ежедневного введения.

Создание российского пролонгированного препарата Г-КСФ эмпэгфилграстима («Экстимия»®), разработанного и зарегистрированного в РФ в 2016 году, стало важным шагом в укреплении фармацевтического суверенитета страны.

Появление на рынке отечественных препаратов снижает зависимость от импортных поставок, стимулирует развитие российской фармацевтической отрасли и повышает доступность современных и эффективных лекарств для пациентов.

Препарат с однократным введением не только упростил процесс лечения, но и показал более высокую эффективность по сравнению с короткими Г-КСФ в снижении частоты тяжелой нейтропении. Кроме того, эмпэгфилграстим способствует увеличению достижения полного патоморфологического ответа на терапию у пациенток с ранним раком молочной железы.

— Будет ли препарат доступен обычным людям?

— На сегодняшний день уже есть данные о применении препарата эмпэгфилграстим в реальной клинической практике. В исследовании Defendor Special приняли участие 199 пациенток с HER2-положительным раком молочной железы, и его результаты продемонстрировали клиническую эффективность препарата. Отдельно было проведено фармакоэкономическое исследование, в рамках которого анализировались данные исследования Defendor Special, что позволило оценить экономическую выгоду от применения препарата.

На основании проведенного фармакоэкономического анализа было показано, что при применении эмпэгфилграстима у пациенток с HER2-положительным раком молочной железы общие затраты на лечение оказываются значительно ниже, несмотря на то что стоимость эмпэгфилграстима выше стоимости коротких Г-КСФ. В расчете на одну пациентку экономия может составлять более 900 тыс. руб. за год терапии. В масштабах страны это может давать колоссальную экономию — около 10,7 млрд руб. в год. Это возможно благодаря тому, что применение эмпэгфилграстима позволяет чаще достигать полного клинико-морфологического ответа на лечение, что избавляет от потребности в дальнейшей дорогостоящей терапии. Это особенно важно с учетом постоянно растущих затрат на лечение онкологических заболеваний.

Подготовлено при поддержке компании BIOCAD