Учить языки виртуально

Эксперимент с участием студентов по выявлению эффективности виртуальных туров в обучении иностранным языкам показал, что после виртуальной экскурсии в Музей современного искусства (MoMA) и последующего выполнения заданий уровень владения английским языком у обучающихся повысился в среднем на 10%. Помогает погружение в аутентичную среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Исследование провели доцент кафедры социологии Резеда Тукаева и доцент, кандидат педагогических наук Анастасия Катекина совместно со студенткой Аленой Савинчевой из Университета управления ТИСБИ. Результаты работы опубликованы в научной статье, где авторы представили детальный анализ применения виртуальных туров для формирования иноязычной коммуникативной компетенции.

В исследовании участвовали десять студентов с разным уровнем владения английским языком. На первом этапе все прошли тестирование на тему Modern Art. Тест включал 20 вопросов с открытыми ответами, оценивались грамматические навыки, словарный запас и умение выражать мысли на английском языке. Средний балл составил 42,5 из 60 возможных.

«Виртуальные туры дают студентам возможность практиковать все языковые навыки — аудирование, чтение, письмо и говорение — в реальных ситуациях. Погружение в аутентичную среду помогает эффективнее усваивать новую лексику и развивать коммуникативные способности»,— отмечает Резеда Тукаева.

После первичного тестирования студенты приступили к виртуальной экскурсии по MoMA. Каждый участник выбрал пять экспонатов, изучил информацию о них на английском языке и подготовил презентацию. Выступления проходили в формате семинара, где докладчики отвечали на вопросы однокурсников также на английском языке.

«Главное преимущество виртуальных туров — интерактивность. В отличие от просмотра видео или презентаций здесь студент может активно взаимодействовать с контентом, самостоятельно выбирать маршрут и темп изучения материала»,— объясняет Анастасия Катекина.

После завершения всех выступлений провели повторное тестирование. Средний балл вырос до 46,9, улучшение показали все участники эксперимента. Наибольший прогресс отмечен в расширении словарного запаса по теме искусства и развитии навыков устной речи.

Исследователи выделили три ключевых преимущества виртуальных туров в изучении языка. Во-первых, визуальная стимуляция способствует лучшему запоминанию новых слов и выражений. Во-вторых, интерактивный формат позволяет практиковать разговорные навыки через вопросы и обсуждения. В-третьих, доступность технологии дает возможность заниматься в удобное время с любого устройства.

На основе полученных результатов в ТИСБИ планируют расширить применение виртуальных туров. В ближайшее время преподаватели подготовят программу виртуальных экскурсий по другим музеям и культурным объектам для студентов, изучающих английский язык.

«Такой формат обучения помогает не только улучшить языковые навыки, но и расширить кругозор в области искусства и мировой культуры. Когда студенты видят практическое применение языка в интересном для них контексте, их мотивация заметно повышается»,— добавляет Резеда Тукаева.

Технология виртуальных туров уже включена в программу изучения английского языка в ТИСБИ. По словам авторов исследования, следующим этапом станет разработка методических рекомендаций для преподавателей по интеграции виртуальных экскурсий в учебный процесс.

Подготовлено при поддержке Университета управления ТИСБИ