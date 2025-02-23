В Ставрополе после нападения стаи собак погибла девочка

На окраине Ставрополя, за улицей Чапаева после нападения стаи бездомных собак погибла девятилетняя девочка. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По оперативным данным, трагедия случилась, когда ребенок катался на ледяной горке. На месте случившегося работают все службы, в том числе полиция. Ведутся следственные действия. Все обстоятельства происшествия будут установлены.

Глава региона выразил соболезнования родным девочки. Как подчеркнул господин Владимиров, все муниципалитеты должны проверить, как организации, уполномоченные на работу с бездомными животными, выполняют свои обязанности.

Андрей Николаев