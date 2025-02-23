Силы быстрого реагирования объявили о создании независимого правительства Судана

Силы быстрого реагирования (СБР), противостоящие властям Судана, объявили о создании независимого правительства. Подписание хартии состоялось в Найроби, столице Кении, сообщила местная газета Star.

Из хартии следует, что в Судане должна быть создана новая армия, которая:

будет воздерживаться от вмешательства в политические процессы в стране;

прекратит продолжающуюся войну в Судане;

будет бороться с терроризмом и укрепит дипломатические отношения с соседними странами.

По данным Star, в подписании хартии приняли участие более 20 политических партий, 10 гражданских организаций и пять военных групп, возглавляемых Силами быстрого реагирования.

Хартия была подписана на закрытом мероприятии ночью 23 февраля. Протесты Суверенного совета Судана во главе с Абдель Фаттахом аль-Бурханом не помешали проведению конференции. Власти Судана ранее осудили Кению за организацию встречи и отозвали своего посла из Найроби.