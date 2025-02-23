Глава РФПИ Дмитриев назначен спецпредставителем Путина

Президент Владимир Путин назначил главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Документ опубликован на портале правовых актов. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Кирилл Дмитриев

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Как сообщили в пресс-службе РФПИ газете «Ведомости», господин Дмитриев сохранит свою должность в фонде. «В новом качестве Кирилл Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США»,— рассказали в фонде.

Господин Дмитриев вошел в российскую делегацию для переговоров с США в Эр-Рияде 18 февраля. Также Россию представляли глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков.

Кириллу Дмитриеву 49 лет. Он родился в Киеве в 1975 году. В 1996 году окончил Стэнфордский университет и получил степень бакалавра по экономике. В 2000 году получил степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса. С 1996 по 1999 год работал в одном из крупнейших инвестиционных банков США Goldman Sachs. В 2005–2006 годах был председателем Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования. С 2007 года был президентом основанного им фонда прямых инвестиций Icon Private Equity. Возглавил РФПИ в 2011 году.