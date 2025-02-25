Офисы наращивают объемы ввода

В 2024 году были введены в эксплуатацию семь офисных зданий совокупной арендопригодной площадью 50 тыс. кв. м. Первый квартал стал лидером по объему появившихся офисных площадей в регионе. В этом году ожидается сдача 120 тыс. кв. м новых офисных площадей.

Такие данные приводит Maris. По данным аналитиков компании, валовая арендопригодная площадь офисных центров классов А и В в Санкт-Петербурге по итогам года составляет 4,25 млн кв. м. Из них площадь бизнес-центров класса А — 1,42 млн. кв. м, класса В — 2,8 млн кв. м.

В 2024 году весь прирост предложения качественной офисной недвижимости пришелся на спекулятивные проекты. Объем ввода спекулятивных офисных объектов в анализируемом периоде был на 66,9% ниже аналогичного показателя 2023 года. 97% нового спекулятивного предложения по итогам 2024 года представлено офисными центрами класса B.

На 2025 год девелоперами анонсирован ввод в эксплуатацию около 120 тыс. кв. м офисной недвижимости (арендопригодная площадь). 93% всех планируемых ко вводу объектов относится к спекулятивным проектам. Однако, отмечают в Maris, данный объем будет обеспечен преимущественного двумя проектами, ввод одного из которых был перенесен с 2024 года. Строительство второго проекта было разморожено под запросы конкретных арендаторов в 2024 году. Следовательно, говорить о восстановлении объемов спекулятивного девелопмента в регионе преждевременно, полагают в компании.

Объем сделок по аренде офисных помещений в деловых центрах классов А и B в 2024 году, по оценкам аналитиков компании Maris, составил 372 тыс. кв. м (+31% к 2023-му).

По итогам года лидирующие позиции в объеме спроса занял финансовый сектор экономики (21% валового объема спроса). На втором месте по объему арендованных площадей — компании государственного сектора (16% в валовом объеме спроса). Третье и четвертое места по объему арендованных площадей заняли некогда бессменные лидеры: предприятия нефтегазового сектора и IT-компании (12 и 15% соответственно, в валовом объеме спроса).

Компании нефтегазового сектора арендовали в анализируемом периоде на 53% больше офисных площадей, чем годом ранее. Спрос со стороны IT-индустрии по итогам 2024 года увеличился на 70% относительно аналогичного показателя прошлого года. В 2024 году наблюдалась положительная динамика объемов спроса на офисные площади со стороны компаний сферы медицины и фармацевтики (увеличение в 2,2 раза), строительного сектора (+32%).

По итогам 2024 года на рынке Санкт-Петербурга было заключено беспрецедентное количество сделок по аренде офисных помещений, площадью более 5 тыс. кв. м — 13 (в 3,3 раза больше, чем в 2023-м). Таким образом, ушедший год побил предыдущий рекорд 2016 года, когда на рынке было заключено 11 сделок с офисными помещениями, площадью свыше 5 тыс. кв. м.

В 2024 году на рынке наблюдалось увеличение средней площади арендуемых офисных блоков: в сегменте офисных центров класса B (+45%), в деловых центрах класса А — увеличение в 2,4 раза.

По итогам 2024 года средний уровень объема вакантных площадей в качественных офисных объектах классов А и B снизился на 3,4 п. п. по сравнению с аналогичным показателем на конец 2023 года и составил по состоянию на конец декабря 2024 года 3,2%. Объем вакантных площадей на рынке сократился в два раза по итогам 2024 года.

Стремительное сокращение объема вакантных площадей было обусловлено высоким уровнем спроса на качественные офисные площади, равно как и беспрецедентно низким приростом спекулятивного предложения на рынке Петербурга.

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды по вакантным площадям в зданиях класса А на конец 2024 года составляет 2570 рублей за квадратный метр в месяц, включая НДС и операционные расходы, в зданиях класса В — 1830 рублей. По сравнению с аналогичными показателями на конец 2023 года запрашиваемые ставки аренды в бизнес-центрах класса А возросли на 16,8%, в классе В — на 21,2%.

Кирилл Косов