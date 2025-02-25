Инвестиции в землю растут

В 2024 году объем инвестиций в покупку земельных участков под строительство жилой недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 132 млрд рублей, что на 74% превысило показатель 2023 года.

Такие данные приводит компания NF Group. Всего в общем объеме инвестиций в недвижимость на сделки под девелопмент жилья и апартаментов пришлось 53%. В течение года пять новых для региона девелоперов приобрели землю под строительство жилья в Санкт-Петербургской агломерации.

Общая площадь земельных участков, приобретенных в 2024 году под строительство жилья и апартаментов в Санкт-Петербургской агломерации, составила 854 га. Реализация проектов на приобретенных участках может пополнить рынок жилой недвижимости более чем на 5,9 млн кв. м.

Крупнейшей по стоимости стала сделка по покупке 9,8 га земли на Южном намыве Васильевского острова девелоперской компанией Element Development у «Группы ЛСР». Крупнейшей по площади — покупка краснодарским девелопером Dogma земельных участков площадью 258 га на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В денежном выражении 76% сделок пришлось на земельные участки, расположенные в границах Санкт-Петербурга, а доля Ленинградской области составила 24%. При этом по площади сделок безусловным лидером стала Ленобласть, на которую пришлось 83%, или 709 га. По сравнению с 2023 годом география сделок сместилась из городских в пригородные локации (+13 п. п. по стоимости и +76 п. п. по площади).

В Санкт-Петербурге сделки по приобретению земельных участков совершались в 13 районах города, отмечают в NF Group. В результате двух крупных сделок по покупке бывших промышленных территорий под редевелопмент лидером по общей площади приобретенной земли стал Московский район (27%). Второе место разделили Василеостровский и Невский районы — по 18%, третье место у Фрунзенского района. При этом в денежном выражении первое место занял Василеостровский район (39% от общей стоимости приобретенной в Санкт-Петербурге земли), чему, в том числе, поспособствовали две крупные сделки на намывных территориях. В Ленинградской области — в Ломоносовском (84% от общей площади и 64% от общей стоимости приобретенной в регионе земли), Всеволожском (14 и 36%) и Выборгском районах (2 и менее 1%).

Смещение географии сделок из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область привело к увеличению средней площади сделки: в 2024 году показатель составил 19 га, что в три раза превысило среднюю площадь приобретенного в 2023 году участка. Большая часть сделок в 2024 году пришлась на крупные участки, превышающие 2 га (63%), их доля в структуре сделок за год увеличилась на 12 п. п.

В 2024 году 59% от общего количества сделок с землей в Санкт-Петербургской агломерации составили свободные земельные участки, 37% пришлось на участки под редевелопмент, 4% — на участки с историческими зданиями под реконструкцию.

Станислав Бибик, партнер NF Group, говорит: «Сделки с землей совершались как между девелоперами, в рамках оптимизации земельных портфелей, так и в рамках банкротных торгов. В том числе приобретались площадки с уже подготовленной проектной документацией, включая разрешительную. В 2024 году мы видели, что интерес девелоперов из других регионов к земельным участкам в Санкт-Петербургской агломерации сохранился. При этом, если годом ранее земли здесь приобретали компании, уже имеющие в регионе проекты в реализации (например, свой земельный банк расширяли крупные столичные девелоперы "Пик", "Самолет", ГК "ФСК"), то отличительной чертой 2024 года стало приобретение земли новыми для региона застройщиками».

В 2024 году пять новых для региона девелоперов приобрели землю под строительство жилья в Санкт-Петербургской агломерации: Dogma (исходный регион присутствия — Краснодарский край), «Брусника» (Тюменская область), ГК «АПРИ» (Челябинская область), ГК «Развитие» (Воронежская область), ГК «Расцветай» (Новосибирская область).

В целом в структуре объема инвестиций доля региональных девелоперов в 2024 году составила 13%, при этом по площади разница долей петербургских и региональных застройщиков значительно меньше (58 и 42% соответственно), что обусловлено ориентацией большинства новых игроков на пригородные локации.

У петербургских девелоперов также растет интерес к площадкам в Ленинградской области. Так, например, в результате приобретения 35 га в Мурино в 2024 году в Ленобласть впервые вышла группа «Эталон», ранее реализовывавшая свои проекты лишь в Санкт-Петербурге.

Станислав Бибик добавляет, что в 2025 году земельные участки будут продолжать привлекать инвесторов и на них придется не менее половины общего объема всех инвестиций в недвижимость Санкт-Петербургской агломерации.

Денис Кожин