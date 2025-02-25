Инвестиции упали на треть

Совокупный объем инвестиций во все типы жилой недвижимости в России по итогам 2024 года составит 26 трлн рублей. Речь идет о суммарных данных по первичным и вторичным объектам недвижимости, а также по многоквартирным домам и ИЖС. По сравнению с предыдущим годом инвестиции сократились более чем на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снижение ключевой ставки регулятором станет драйвером отработки отложенного спроса по покупке жилья массовых ценовых сегментов, который формируется в настоящее время

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Снижение ключевой ставки регулятором станет драйвером отработки отложенного спроса по покупке жилья массовых ценовых сегментов, который формируется в настоящее время

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Такие данные приводит Nikoliers. По экспертной оценке специалистов компании, в денежном выражении объем сделок на рынке жилой недвижимости сократился приблизительно на 35% за год (с 40,2 трлн в 2023-м до 26 трлн рублей в 2024-м). «Отметим, что текущее снижение показателей говорит лишь о возврате рынка в количественном выражении к уровням 2018–2020 годов. По нашим прогнозам, в 2025 году уровень сделок на рынке жилой недвижимости по всей РФ будет находиться в диапазоне от 3,6 до 4 млн сделок. Вероятно, ЦБ сохранит высокую ключевую ставку на протяжении 2025 года ввиду борьбы с ускоренными темпами инфляции, однако в 2026 году начнет снижать показатель, что может повлечь активизацию спроса на рынке жилой недвижимости России»,— говорят в Nikoliers.

Существенное увеличение ключевой ставки в 2024 году и продолжительный период сохранения ее на высоком уровне (ключевая ставка росла от 16 до 21% за год) привели к снижению количества сделок, и даже положительная динамика цен не смогла нивелировать этот результат.

За последние семь лет общий объем сделок с жильем варьировался от 4 до 5 млн штук, при этом количество сделок с первичной недвижимостью в среднем в 5,5 раза ниже количества сделок на рынке вторичной недвижимости.

В разбивке по регионам динамика сделок и соотношение их количества индивидуальны. Даже структура сделок первичного и вторичного рынков недвижимости в количественном выражении имеет существенные различия. Так, на рынке первичного жилья топ-7 субъектов, а именно Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Свердловская, Новосибирская и Тюменская области формируют половину общего объема сделок (50,1%). В то время как количество сделок в этих же регионах на вторичном рынке составляет чуть более четверти в структуре спроса (27,5%).

В денежном выражении структура сделок для семи регионов распределилась, по оценкам Nikoliers, таким образом: на первичном рынке недвижимости на данные субъекты приходится 66,3% сделок, а на вторичном рынке — 43,9%.

В этих регионах по объему сделок снижение год к году наблюдается по всему перечню, при этом диапазон снижения варьируется существенно. По Москве (с учетом новой Москвы) показатель снизился на 17,4% относительно 2023 года, в Московской области на 45,6%, в Тюменской области снижение наименее существенное 7,4%. Остальные субъекты по объему сделок в России демонстрируют аналогичную динамику.

Людмила Герлиц, директор департамента аналитики Nikoliers, заключает: «Несмотря на то, что, скорее всего, ЦБ сохранит высокую ключевую ставку на протяжении 2025 года, в перспективе до 2027 года одним из главных драйверов восстановления спроса на рынке жилой недвижимости России станет смягчение денежно-кредитной политики. Снижение ключевой ставки регулятором станет драйвером отработки отложенного спроса по покупке жилья массовых ценовых сегментов, который формируется в настоящее время. Таким образом, в дальнейшем сектор жилой недвижимости ждут новые рекорды в стоимостном и количественном выражении».

Кирилл Орлов