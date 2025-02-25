Инвестиции упали на треть
Общероссийский рынок
Совокупный объем инвестиций во все типы жилой недвижимости в России по итогам 2024 года составит 26 трлн рублей. Речь идет о суммарных данных по первичным и вторичным объектам недвижимости, а также по многоквартирным домам и ИЖС. По сравнению с предыдущим годом инвестиции сократились более чем на треть.
Снижение ключевой ставки регулятором станет драйвером отработки отложенного спроса по покупке жилья массовых ценовых сегментов, который формируется в настоящее время
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Такие данные приводит Nikoliers. По экспертной оценке специалистов компании, в денежном выражении объем сделок на рынке жилой недвижимости сократился приблизительно на 35% за год (с 40,2 трлн в 2023-м до 26 трлн рублей в 2024-м). «Отметим, что текущее снижение показателей говорит лишь о возврате рынка в количественном выражении к уровням 2018–2020 годов. По нашим прогнозам, в 2025 году уровень сделок на рынке жилой недвижимости по всей РФ будет находиться в диапазоне от 3,6 до 4 млн сделок. Вероятно, ЦБ сохранит высокую ключевую ставку на протяжении 2025 года ввиду борьбы с ускоренными темпами инфляции, однако в 2026 году начнет снижать показатель, что может повлечь активизацию спроса на рынке жилой недвижимости России»,— говорят в Nikoliers.
Существенное увеличение ключевой ставки в 2024 году и продолжительный период сохранения ее на высоком уровне (ключевая ставка росла от 16 до 21% за год) привели к снижению количества сделок, и даже положительная динамика цен не смогла нивелировать этот результат.
За последние семь лет общий объем сделок с жильем варьировался от 4 до 5 млн штук, при этом количество сделок с первичной недвижимостью в среднем в 5,5 раза ниже количества сделок на рынке вторичной недвижимости.
В разбивке по регионам динамика сделок и соотношение их количества индивидуальны. Даже структура сделок первичного и вторичного рынков недвижимости в количественном выражении имеет существенные различия. Так, на рынке первичного жилья топ-7 субъектов, а именно Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Свердловская, Новосибирская и Тюменская области формируют половину общего объема сделок (50,1%). В то время как количество сделок в этих же регионах на вторичном рынке составляет чуть более четверти в структуре спроса (27,5%).
В денежном выражении структура сделок для семи регионов распределилась, по оценкам Nikoliers, таким образом: на первичном рынке недвижимости на данные субъекты приходится 66,3% сделок, а на вторичном рынке — 43,9%.
В этих регионах по объему сделок снижение год к году наблюдается по всему перечню, при этом диапазон снижения варьируется существенно. По Москве (с учетом новой Москвы) показатель снизился на 17,4% относительно 2023 года, в Московской области на 45,6%, в Тюменской области снижение наименее существенное 7,4%. Остальные субъекты по объему сделок в России демонстрируют аналогичную динамику.
Людмила Герлиц, директор департамента аналитики Nikoliers, заключает: «Несмотря на то, что, скорее всего, ЦБ сохранит высокую ключевую ставку на протяжении 2025 года, в перспективе до 2027 года одним из главных драйверов восстановления спроса на рынке жилой недвижимости России станет смягчение денежно-кредитной политики. Снижение ключевой ставки регулятором станет драйвером отработки отложенного спроса по покупке жилья массовых ценовых сегментов, который формируется в настоящее время. Таким образом, в дальнейшем сектор жилой недвижимости ждут новые рекорды в стоимостном и количественном выражении».