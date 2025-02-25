Ипотека просела в количестве

Выдачи кредитов в 2024 году в России вернулись к уровню 2019 года: по сравнению с показателями прошлого года было выдано на 36% меньше ипотек. Объем просроченной задолженности увеличился на 63%, ее доля также продолжает расти.

Такие данные приводит «Циан». В 2024 году в России было выдано 1,3 млн ипотек — это на 36% меньше, чем в рекордном 2023 году. Показатель вернулся к уровню 2019 года, то есть к цифрам, характерным для периода, когда еще не было льготной ипотеки. Интерес к кредитованию снизился вследствие завершения льготной ипотеки, ужесточения условий по адресным программам и роста рыночных ставок до заградительно высоких уровней. Результат 2024 года — седьмой за все время ведения статистики и наименьший с 2017 года.

Выдачи на рынке новостроек просели в годовом выражении на 31%, на вторичном рынке и ИЖС (до 2024-го данные публиковались вместе) — на 39%. Несмотря на завершение и ужесточение льготных программ, сегмент новостроек демонстрирует большую устойчивость — все же на рынке сохраняется семейная ипотека (хотя и в урезанном варианте), которая по объемам выдачи опередила обычную льготную, когда та еще действовала. На вторичном рынке зависимость от ипотеки не столь велика, как на рынке новостроек,— здесь больше сделок за «живые деньги», альтернативных продаж. Поэтому общее число сделок в сегменте сократилось не так сильно, как количество выданных кредитов (в Москве, например, годовое снижение на 16%, в Санкт-Петербурге — на 19%). Заметно просел рынок ИЖС: после отмены льготной ипотеки и изменения условий по другим программам этот сегмент также заметно пострадал, так как в последние годы его зависимость от ипотеки заметно увеличилась, констатируют в «Циане».

Единственный регион, где в 2024 году было выдано больше ипотек, чем в 2023-м,— Ингушетия. Во всех других субъектах РФ зафиксировано снижение от –9 до –61%. Наименьшее падение в республиках юга Сибири (в Тыве и на Алтае), а также в Крыму и Севастополе, наибольшее — в республиках Северного Кавказа (Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии), ХМАО и Чукотском АО. В обоих перечнях есть как регионы с небольшим числом выдач (Чукотский АО, Ингушетия, Алтай), так и уверенные «середнячки» (Архангельская область, Астраханская область, Чувашия) и даже лидеры (Красноярский край, ХМАО). В топ-10 регионов по числу выданных кредитов в 2024 году снижение относительно прошлого года сопоставимо с общестрановым (на 30–40%).

В конце 2024 года суммарный объем задолженности по ипотеке составил 19,2 трлн рублей. За год показатель увеличился на 7%. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом это небольшой рост (за 2023 год задолженность увеличилась на 30%).

Более показательна динамика объема просроченной задолженности: в 2024 году она выросла на 63%, до 94,9 млрд рублей. Это очень большой рост по сравнению с предыдущими периодами: за 2023 год просрочка увеличилась на 5%, за 2022 год снизилась на 7%, за 2021 год снизилась на 17%, за 2020 год увеличилась на 12%, приводят данные в «Циане». Доля просроченной задолженности в общем объеме выросла до 0,49% (в декабре 2023-го — 0,32%). Это не рекордный для отрасли показатель (до 2022 года он превышал 0,5%), к тому же просрочка незначительна в сравнении с общим объемом задолженности, но быстрый рост настораживает аналитиков «Циана».

На первичном рынке рост объема просроченной задолженности составил 68%, а доля достигла 0,2%, на вторичном рынке (плюс ИЖС) — рост на 62%, а доля от общего объема составляет теперь 0,59%.

Самая высокая доля просроченной задолженности (в целом по первичному и вторичному рынкам) в республиках Северного Кавказа — Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии — от 1 до 7,4% при среднем по стране уровне в 0,49%. Довольно высокие показатели (более 0,6%) также в Тыве, Адыгее, Краснодарском крае, Самарской области, Хакасии, Тамбовской области. Список лидеров по доле просрочки практически не меняется. Эти же регионы находятся в топе и по темпам увеличения доли просроченной задолженности.

До 2024 года средний срок ипотечного кредитования увеличивается вместе с ростом цен на жилье. Дополнительным драйвером выступали низкие ипотечные ставки, при которых погашать кредит досрочно фактически не имело смысла. В 2024 году рост средних сроков прекратился и зафиксировался на уровне в 300 месяцев (или 25 лет). При текущих высоких ставках на вторичном рынке и больших первоначальных взносах кредиты на длительный срок уже не так привлекательны и востребованы.

Учитывая, что средняя продолжительность жизни в РФ составляет около 73 лет, на погашение ипотеки уйдет треть жизни. В реальности большинство покупателей выплачивают кредит значительно быстрее.

«Выдачи ипотечных кредитов в 2024 году ожидаемо снизились и вернулись к "фоновым" значениям, характерным для рынка без льготной ипотеки. Повторить рекорды последних лет в новой реальности уже не получится,— комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан.Аналитики».— Настороженность вызывает быстрый рост просроченной задолженности. Пока ее доля от общего объема далека от критических отметок, однако фиксируется четкий восходящий тренд».

Ирина Кутовая