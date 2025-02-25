Бизнес-класс вернулся на тринадцать лет назад

По итогам 2024 года объем предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса Санкт-Петербурга сократился до минимального за последние 13 лет уровня: до 161 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году на рынок жилья бизнес-класса вышло семь новых жилых комплексов в пяти районах города

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2024 году на рынок жилья бизнес-класса вышло семь новых жилых комплексов в пяти районах города

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Такие данные приводит NF Group. На фоне сокращения объема экспозиции средневзвешенная цена предложения, напротив, продолжила рост, достигнув 442 тыс. рублей за квадратный метр (+12% за год). Несмотря на завершение 1 июля 2024 года действия ипотеки с господдержкой, на протяжении года спрос на жилье бизнес-класса оставался на стабильно высоком уровне. По итогам 2024 года на первичном рынке жилья бизнес-класса Санкт-Петербурга было реализовано 2,7 тыс. лотов общей площадью 181 тыс. кв. м, что на 5% превысило площадь и на 6% — количество сделок по сравнению с 2023 годом.

«По итогам 2024 года объем предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса Санкт-Петербурга составил 161 тыс. кв. м, или 2,5 тыс. квартир и апартаментов. На фоне стабильно высокого спроса в течение года показатель демонстрировал ежеквартальное снижение, в результате чего к концу периода достиг рекордно низкого за последние 13 лет значения. По сравнению с концом 2023 года объем экспозиции сократился на 32% по площади и на 28% — по количеству лотов»,— рассказали в NF Group.

В 2024 году на рынок жилья бизнес-класса вышло семь новых жилых комплексов в пяти районах города. Общая площадь выведенных в продажу комплексов составила 133 тыс. кв. м, что на 20% меньше объема нового предложения 2023 года.

Благодаря старту продаж комплексов Bashni Element (Element Development) и «Северный ветер» («Брусника») география рынка пополнилась новой локацией в Василеостровском районе — намывными территориями, где ранее возводились только новостройки массового сегмента. При этом на фоне завершения продаж в ЖК Wellamo (группа «Эталон») и в ЖК «Идеалист» («Еврострой») — Адмиралтейский район покинул первичный рынок жилья бизнес-класса.

Объем ввода в эксплуатацию по итогам 2024 года составил 319 тыс. кв. м, или 5 тыс. лотов, что в 2,1 раза превысило аналогичный показатель 2023 года. Всего разрешения на ввод в эксплуатацию получили 18 жилых комплексов, наиболее крупные из которых — «Малоохтинский 68» и «Черная речка 41» от девелопера Legenda, а также Neva Haus (корпуса 6–8) от девелопера ЛСР.

В результате значительного объема ввода в структуре предложения выросла доля квартир и апартаментов в готовых домах: по итогам года показатель составил 26%, увеличившись на 11 п. п. за год.

При этом в 2025 году объем ввода в эксплуатацию жилья бизнес-класса может опуститься до минимального за всю историю наблюдений уровня. Согласно данным разрешительной документации, на 2025 год запланировано завершение строительства трех жилых комплексов, общая площадь лотов в которых составляет 22 тыс. кв. м. Снижение показателя связано, в том числе, с замедлением девелоперской активности по выводу новых объектов на рынок после 2022 года.

Ксения Федорова, аналитик-консультант NF Group, заключает: «Вопреки опасениям, завершение программы льготной ипотеки в 2024 году практически не сказалось на рынке жилья бизнес-класса: спрос во втором полугодии остался на уровне первых шести месяцев. При этом на фоне осторожного подхода девелоперов к выводу на рынок нового предложения объем экспозиции за год сократился на треть, достигнув рекордного минимума за последние 13 лет. Дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от пополнения экспозиции. На протяжении последних лет девелоперы активно увеличивали свои земельные банки, в том числе приобретая участки с готовой разрешительной документацией, что позволяет ускорить запуск новых проектов. Таким образом, в 2025 году рынок продолжит пополняться объектами, в том числе в новых для бизнес-класса локациях: например, на Матисовом острове».

Денис Кожин