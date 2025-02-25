Выход к Неве

Правый берег Невы вдоль Октябрьской набережной в последние годы стал одним из самых востребованных мест для жилого девелопмента. Недвижимость в данной локации ценится благодаря видовым характеристикам, близости воды, зеленых зон и центра города, хорошей транспортной доступности и развитой социальной инфраструктуре. Business Guide разбирался, какие новые проекты появятся в данной локации в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В середине февраля 2025 года список жилых проектов, строящихся в правобережной части Невского района, пополнил новый комплекс высокого комфорт-класса «Setl Ривьера» от Setl Group

Фото: Selt Group В середине февраля 2025 года список жилых проектов, строящихся в правобережной части Невского района, пополнил новый комплекс высокого комфорт-класса «Setl Ривьера» от Setl Group

Фото: Selt Group

Октябрьская набережная — самая протяженная в Петербурге. Являясь продолжением Малоохтинского проспекта, она тянется от Зольной улицы до границы города со Всеволожским районом Ленинградской области (до Новосаратовки). Территории вдоль набережной, долгие годы представлявшие собой промышленные зоны, сегодня заметно преобразились, став местом реализации престижных девелоперских проектов.

Район в цифрах

По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (входит в холдинг Setl Group), объем предложения в Невском районе на начало 2025 года оценивается в 160,8 тыс. кв. м (4,2 тыс. квартир), что составляет 8,3% от объема предложения по Санкт-Петербургу. По результатам 2024 года в Невском районе было реализовано 289,3 тыс. кв. м (7,7 тыс. квартир), это 12,9% от общего объема спроса (второе место) и 9,1% от объема спроса в агломерации (третье место). Объем предложения в локации Октябрьской набережной — Дальневосточного проспекта на начало года оценивается в 95,5 тыс. кв. м (2,5 тыс. квартир).

В данный момент в реализации на территории района находится десять жилых комплексов и семь комплексов апартаментов. Жилье в районе возводится преимущественно в сегментах «комфорт стандарт» и «комфорт плюс». Средняя площадь предлагаемых квартир в новостройках Невского района — 39 кв. м. Средняя цена предложения на 1 февраля 2025 года в классе комфорт достигла 282,9 тыс. рублей за квадратный метр, это на 8,4% выше показателя за аналогичный период 2024 года и на 8,5% выше средней цены предложения в городе в данном классе.

Наибольшей популярностью в Невском районе пользуются малометражные квартиры, их доля в структуре спроса равна 79%, при этом на долю однокомнатных квартир приходится 40%, студий — 39%, двухкомнатных — 15%, многокомнатных — 6%.

Причины популярности

Аналитики подтверждают востребованность локации. Лидерство Октябрьской набережной в рейтинге районов новостроек Петербурга связано с рядом преимуществ. Одно из них — хорошо развитая транспортная инфраструктура и удобное сообщение с другими частями города. Недалеко от набережной находятся две станции метро: «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков». Удобство перемещения в любую точку города на автомобиле, будь то КАД или центр города, обеспечивают мост Александра Невского и Володарский мост. В результате реализации нового мегапроекта Петербурга — строительства Большого Смоленского моста — сообщение между правым и левым берегами Невы станет еще лучше. Шестиполосный разводной мост с трамвайными путями, велодорожками и тротуарами соединит два берега в створах улицы Коллонтай и Большого Смоленского проспекта.

Безусловным преимуществом локации является также большое разнообразие зеленых зон. Рядом с Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной раскинулись парки Строителей, Есенина и Боевого братства — излюбленные места отдыха горожан. Обширно представлена здесь и социальная инфраструктура: в районе действует несколько образовательных и спортивно-досуговых учреждений.

Новые адреса

В середине февраля 2025 года список жилых проектов, строящихся в правобережной части Невского района, пополнил новый комплекс высокого комфорт-класса «Setl Ривьера» от Setl Group. ЖК расположен на первой береговой линии Невы, а значит, живописные виды из панорамных квартир комплекса не закроют со временем другие новостройки. Жилой квартал находится всего в пяти километрах от центра Петербурга. В шаговой доступности от ЖК расположены торговые центры «Лондон Молл», «Мебельвуд», «Лемана Про», гипермаркет «Лента».

Собственная инфраструктура комплекса не менее разнообразна. «Setl Ривьера» выделяется среди других проектов локации наличием просторных внутренних дворов совокупной площадью 10 тыс. кв. м с авторским ландшафтным дизайном. В рамках проекта предусмотрено строительство школы и двух детских садов с бассейном, спортивно-досугового пространства «Активити парк», «Ривьера парка» с променадом и панорамной ротондой, детскими площадками, зелеными гостиными.

«Активити парк» задуман как приватное пространство для спорта и отдыха, доступ в которое будет предоставлен только резидентам ЖК. Зона будет оснащена площадками для занятий разными видами спорта: волейболом, баскетболом, уличным панна-футболом, настольным теннисом. Здесь появится также зона для функциональных тренировок и специальный шатер для занятий йогой и пилатесом. Еще одной точкой притяжения будет уличный кинотеатр, где местные жители вместе с семьей, друзьями и соседями смогут проводить вечера за просмотром любимых фильмов или трансляций спортивных событий. Украшением комплекса станет «Ривьера парк» с зоной променада протяженностью более 500 м и ротондой с качелями.

Архитектуру нового жилого комплекса определяют лаконичность и строгость ритма. Керамогранит и облицовка под кирпич придают архитектурному облику индивидуальность за счет различных материалов отделки и мягкой палитры цветов. Выразительность зданиям добавляют фасадное остекление и французские балконы. Многоуровневая подсветка подчеркнет архитектурные особенности проекта и сделает его заметной частью панорамы Октябрьской набережной.

«Setl Ривьера» состоит из двух очередей. На выбор будущим новоселам представят разнообразные форматы квартир с чистовой отделкой — от студий до семейных трехкомнатных, включая варианты с необычными планировками: террасами, мастер-спальнями, возможностью установить камин или разместить сауну. Квартиры будут передаваться в отделке Nord Line («Норд Лайн»), в двух цветовых вариантах, отличающихся оттенком напольного покрытия.

Обычно лучшие квартиры в комплексе выводятся на рынок в последнюю очередь — на этапе завершения проекта. Но в данном случае компания применила нестандартный для рынка недвижимости ход и начала продажи в комплексе с видовых корпусов.

Отдельного внимания заслуживают видовые квартиры на последних этажах. Они спроектированы по периметру дома, обращены к воде и имеют выходы на собственные террасы. Такое дополнительное пространство открывает перед резидентами новые возможности: зону можно использовать как кабинет, место для занятий йогой или семейных завтраков. Все эти квартиры имеют высоту потолков 3 м, алюминиевое остекление и окна в пол высотой около 2,7 м.

Признаком высокого комфорт-класса считается наличие единых входных групп, через которые жители будут попадать во внутреннее пространство квартала. Дизайн каждой единой входной группы «Setl Ривьера» продолжит концепцию, вдохновленную водной стихией. Просторные лобби с потолками до 6 м и вторым светом напомнят о бескрайних речных просторах. В центральном холле разместится стойка ресепшен, напоминающая коралловый риф. В дизайнерской отделке входной группы будет применен прогрессивный и модный материал — архитектурный бетон. Помимо внешней привлекательности, этот многофункциональный материал сочетает в себе надежность и экологичность. Для удобства жителей и гостей в единой входной группе будет размещена дизайнерская мебель.

Девелопер проекта Setl Group уже приступил к строительству первой очереди престижного жилого квартала. Сдача запланирована в первом квартале 2028 года.

Василиса Мотова