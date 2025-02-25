Высокая ставка как стимул к энергосбережению

С момента ухода с российского рынка западных девелоперов, традиционно делающих акцент на «зеленом» строительстве, минуло три года. Тем не менее энергосберегающая повестка — по крайней мере на декларативном уровне — остается актуальной до сих пор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты признают, что энергосбережение в современном жилищном строительстве все-таки остается скорее маркетинговой «фишкой», нежели экономически обоснованным шагом. В рамках нормативов девелоперы, конечно, технологии, позволяющие снизить расход тепла и электричества, используют. Но сверх этих обязательных работ повышать уровень энергосбережения не торопятся. Оно и понятно: по разным оценкам, применение таких решений может поднять себестоимость строительства от 10 до 30%. При этом относительно низкая стоимость энергоносителей не делает покупку энергосберегающего жилья насущной необходимостью, ведь затраты на дополнительные меры по снижению расхода энергии будут окупаться несколько десятков лет. В условиях кризиса цена становится для покупателя ключевым фактором при принятии решения о покупке. Теперь далеко не каждый девелопер решится тратиться на энергосбережение. Его задача — поскорее распродать жилье и начать новый проект.

Впрочем, стимулом для внедрения экономичных решений сейчас как раз может стать высокая ставка Центробанка, сократившая финансовые возможности покупателей. Нераспроданные остатки жилья побуждают девелоперов искать новые пути заработка на недвижимости. Например, сдавать ее в аренду или в лизинг. И здесь сокращение издержек на коммунальные услуги становится важным уже для девелопера как собственника. На этом фоне можно ожидать уже не только маркетингового, но и практического интереса к внедрению энергосберегающих технологий.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Недвижимость. Итоги»