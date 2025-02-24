Петербургский автопром замкнулся в двойке

После ухода европейских автопроизводителей с петербургского рынка и долгого простоя производственных площадок отрасль начинает потихоньку оживать. Игроки рынка отмечают, что в нынешних экономических реалиях восстановить объемы выпуска могут помочь госзаказ и партнерство с китайскими брендами. По итогам же минувшего года удалось произвести всего 11% от досанкционного объема. Как развивался петербургский автопром и какое будущее ему сулит, разбирался корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В денежном выражении объем отгрузки произведенных в Петербурге автомобилей в 2024 году составил 95,19 млрд рублей, что в 7,8 раза больше, чем годом ранее

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В денежном выражении объем отгрузки произведенных в Петербурге автомобилей в 2024 году составил 95,19 млрд рублей, что в 7,8 раза больше, чем годом ранее

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На сегодняшний день выпуском авто в Петербурге занимаются «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan) и «Автозавод АГР» (бывший Hyundai). Еще две производственных площадки — бывшие заводы Toyota и General Motors в Шушарах — остаются законсервированными.

По итогам 2024 года автокластер смог собрать всего 42 тыс. авто, приводит данные администрация Санкт-Петербурга. Для сравнения, в 2021 году было выпущено 368,2 тыс. машин. В денежном выражении объем отгрузки произведенных в Петербурге автомобилей в 2024 году составил 95,19 млрд рублей, что в 7,8 раза больше, чем годом ранее, следует из отчета Петростата. При этом показатели производства в 2021 году достигали 532,1 млрд рублей.

Несмотря на общую экономическую ситуацию, петербургские власти и автопромышленники продолжают принимать меры для восстановления объемов производства и поиска новых рынков сбыта.

Переходящий актив

«Автозавод Санкт-Петербург» работает на мощностях, ранее принадлежавших «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», где до 2022 года выпускались модели XTrail, Qashqai и Murano. Производственная мощность предприятия составляла 100 тыс. автомобилей в год. После ухода японского концерна с российского рынка завод передали подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». В 2023 году АвтоВАЗ выкупил площадку у государства, начав на ней выпуск автомобилей Lada X-Cross 5. Осенью того же года АвтоВАЗ попал в станционный список США и завод снова вернулся государству. Его переименовали из «Лада Санкт-Петербург» в «Автозавод Санкт-Петербург», после чего в марте 2024 года запустили на площадке сборку машин под брендом Xcite. Нынешние владельцы автозавода не раскрываются.

Бывший завод Nissan располагает полным циклом производства со сваркой и окраской кузовов, однако для выпуска Xcite применяется только сборочный цех, где две модели бренда (Xcite X-Cross 7 и Xcite X-Cross 8) собирают из машинокомплектов, поставляемых так называемым «восточным партнером». Обе модели как внешне, так и по техническим характеристикам идентичны Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8 Pro. Остальные производственные мощности предприятия пока заморожены.

Продажи первой модели стартовали в мае 2024 года. Всего за 12 неполных месяцев на площадке было собрано около 20 тыс. автомобилей. Продать же за этот период, по данным «Автостат Инфо», предприятие смогло около 5 тыс. авто.

«За этот год (2024 год.— «Ъ-СПб») мы выпустили на рынок две модели автомобилей под собственным брендом Xcite: X-Cross 7 и X-Cross 8, произвели около 20 тыс. автомобилей. Ключевой поддержкой стало включение нашей продукции в перечень Минпромторга РФ для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. Надеюсь, что в ближайшем будущем наши автомобили будут востребованы городскими автопарками и таксопарками»,— рассказал «Ъ-СПб» гендиректор ООО «Автозавод Санкт-Петербург» Иван Миронов.

По словам господина Миронова, завод рассчитывает на партнерство с городом. Первая партия в 20 автомобилей уже была отправлена в ноябре СПбГБАУ «Смольнинское». Также свою заинтересованность машинами Xcite для служебных целей на ПМЭФ-2024 высказывал спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский. В декабре во время посещения автозавода вместе с губернатором города Александром Бегловым он уточнял, что город уже заказал 80 автомобилей этой марки.

Также городские власти пытаются стимулировать продажи марки через программу поддержки «Автотранспорт и спецтехника для бизнеса», по которой Фонд микрофинансирования выдает предпринимателям на покупку Xcite льготные займы под 5% годовых.

Еще одним способом повышения спроса на продукцию петербургского автопрома в Смольном называют изменения законодательства о закупках. Ранее такую мысль на форуме «Российский промышленник» высказал Александр Ситов, ныне председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

«Были анонсированы изменения в 223-ФЗ, в нем появятся схожие ограничения, как в 44-ФЗ. Рынок сбыта будет меняться, и мы надеемся, что все эти дополнительные меры помогут успешно конкурировать нашим автозаводам и нарастить выпуск»,— сказал чиновник, подчеркнув, что в Петербурге главными выгодоприобретателями этих изменений станут в первую очередь автозаводы.

Экс-второй по мощности в стране

Вторая из ныне работающих в Петербурге площадок — «Автозавод АГР» — до 2024 года принадлежала южнокорейской «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР). Завод функционировал в Петербурге с 2010 года и был вторым по мощности автопредприятием в стране, выпуская более 200 тыс. автомобилей в год. Под брендом Hyundai здесь собирали модели Creta и Solaris, под маркой Kia — модели Rio и Rio X-Line. Конвейер остановили весной 2022 года из-за невозможности поставки комплектующих после введения санкций ЕС и США в отношении РФ.

В январе 2024 года московская компания «Арт-Финанс» выкупила у южнокорейского концерна две производственные площадки ХММР: завод Hyundai в промзоне «Каменка» и завод GM в Шушарах.

Бывшая площадка Hyundai отошла дочерней фирме «Арт-Финанс» — ООО «АГР» (бывшему ООО «Фольксваген Груп Рус») — и была переименована в «Автомобильный завод АГР». Оставшиеся «в наследство» от южнокорейского концерна машинокомплекты позволили компании запустить производство машин под новым брендом Solaris уже через месяц после покупки актива. Речь идет о выпуске четырех моделей: Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Все они внешне и по характеристикам схожи с Hyundai Solaris, Creta, а также Kia Rio и Kia Rio X-line, которые прежде сходили с этого конвейера.

Уже в марте завод начал отгружать дилерам первые партии авто. По собственным данным компании, за неполные 12 месяцев 2024 года завод выпустил 21 972 автомобиля бренда Solaris. Из них было продано 19 243 авто. Агентство «Автостат Инфо» в своем отчете за этот период приводит более скромные показатели: 13 374 регистрации.

В ожидании партнера

Еще две производственные площадки, бывший завод Toyota и GM в Шушарах, пока законсервированы. Производство Toyota в России стартовало в 2007 году. В 2022 году завод остановил конвейер в связи с невозможностью поставки комплектующих, так же, как и в случае с площадкой Hyundai, вызванной санкциями западных стран в отношении РФ.

В 2023 году автозавод с оборудованием и землей у «Тойота Мотор» выкупило ФГУП «НАМИ». В июне 2023 года в Минпромторге заявляли, что НАМИ передаст завод «Шушары Авто» в собственность оборонного холдинга «Алмаз-Антей». Первоначально речь шла о потенциальном выпуске электромобиля e-Neva разработки «Алмаз-Антея», затем концерн заявлял о намерении начать сборку собственного грузовика, но эти планы так и не были реализованы.

О возможном перезапуске бывшего завода Toyota в Шушарах до конца 2024 года в феврале сообщил Денис Мантуров, тогда возглавлявший Минпромторг. Позднее правительство Петербурга и ООО «Аурус» заключили соглашение о реализации инвестпроекта по выпуску на заводе премиальной марки Aurus.

Планировалось, что производство запустят с неким восточным партнером. Среди наиболее подходящих под эту роль эксперты называли китайский бренд Hongqi. Однако до конца 2024 года проект так и не был реализован, а завод продолжил простой.

Уход из РФ в 2022 году европейских и американских автоконцернов повлиял и на рынок компонентов смазочных материалов. Санкции стали толчком для развития отечественных производств. По прошествии трех лет импортозаместить удалось большую часть продукции, но в некоторых позициях, особенно в части сырья, производители продолжают оставаться зависимы от ЕС и Азии.

По словам гендиректора компании «Супротек» Сергея Зеленькова, до 2022 года емкость сегмента рынка, который прежде занимали крупные иностранные производители, составляла 60 тыс. тонн смазок и масел в год, это примерно 70 наименований продукции, однако большинство из них было маркетинговой номенклатурой. Большую часть удалось заместить, но сырье для присадок по-прежнему приходится покупать за рубежом.

«Из-за того, что нет установленного рынка сырья, его стоимость (тех же пакетов присадок) из-за логистики, курса рубля и других факторов сильно разнится. Это формирует определенные сложности. Но я могу сказать, что Россия не умирает от того, что лишилась ряда моторных масел из-за экономических санкций»,— говорит эксперт.

Виктор Ирисов