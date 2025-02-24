Кто на новенького?

Промышленность Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжает развиваться, несмотря на сложную экономическую ситуацию и высокую ключевую ставку ЦБ РФ. Эксперты рассказали о новых производствах и промышленных площадках, которые планируют запуск или уже начали работу в регионах в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Санкт-Петербурге и Ленобласти наиболее динамично развиваются направления, связанные с ВПК, тяжелым машиностроением и смежными отраслями, а также с судостроением и приборостроением

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Санкт-Петербурге и Ленобласти наиболее динамично развиваются направления, связанные с ВПК, тяжелым машиностроением и смежными отраслями, а также с судостроением и приборостроением

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам минувшего года индекс промышленного производства (ИПП) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос. В сравнении с 2023-м в Северной столице он составил 110,9% (на 6,3% выше среднего показателя по РФ). Третья часть от общего объема производства в регионе пришлась на машиностроительный комплекс. При этом ИПП производства компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился в 1,5 раза, а автотранспортных средств — в 4,1 раза. В Ленинградской области ИПП составил 108,2%. Наибольший рост был отмечен в химической отрасли (+31,9%), производстве компьютеров и электроники (+24,8%), резинотехнических изделий (+21,5%) и электрического оборудования (+25,7%).

По словам Александра Скоробогатова, профессора департамента экономики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, сейчас в регионах наиболее динамично развиваются направления, связанные с ВПК, тяжелым машиностроением и смежными отраслями. Также активно растут традиционные для Петербурга индустрии — судостроение и приборостроение.

«В текущем году в Петербурге и Ленобласти запускается ряд коммерческих технопарков, в которых появляются новые производства, расширятся действующие или мигрируют из-за проблемы освобождения площадей под проекты жилой застройки. Из ярких примеров можно отметить старт нового производственного комплекса компании "Северная Аврора" во Всеволожске»,— отмечает Алексей Балашов, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

В большинстве своем, по словам эксперта, новые площадки предполагают не самые сложные производственные процессы, среди которых металлообработка, переработка пищевой продукции, отверточная сборка, производство тары, но при этом — абсолютно разные позиции по конечной продукции. «Так, например, в одном из технопарков города есть и переработка кофе, и прием металлолома, но хорошо, что между ними дистанция более полукилометра. При этом сложные процессы, как в фарме, все-таки осуществляются на специализированных площадях и преимущественно в особых экономических зонах (ОЭЗ)»,— поясняет господин Балашов.

Как отмечает Антонина Шаркова, заведующий кафедрой отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, согласно международным рейтингам, Санкт-Петербург сегодня является одним из самых инвестиционно привлекательных регионов России. Основу городской промышленности составляют более 700 крупных и средних предприятий, многие из которых находятся именно в ОЭЗ. Она размещается на четырех площадках: «Нойдорф» (18,99 га, поселок Стрельна, Петродворцовый район), «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район), «Шушары» (127,2 га, Пушкинский район) и «Парнас» (27,6 га, Выборгский район).

Как отмечает Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», сегодня город крайне заинтересован в развитии своего инновационного и научно-технологического потенциала, именно поэтому наибольшее количество инициируемых в 2025 году производств относится к площадкам технико-внедренческой ОЭЗ «Санкт-Петербург». Среди них — научно-производственный центр по разработке беспилотных систем, лабораторный центр в сфере судостроения, биотехнологическое пищевое производство, новый производственный комплекс в сфере энергетики.

«Особенно значимым событием в этом направлении считаем запуск в особой экономической зоне фармацевтического производства в рамках первого офсетного контракта с компанией "Р-Фарм". Одновременно с этим уже сейчас вместе с правительством Санкт-Петербурга мы прорабатываем перспективу создания в рамках ОЭЗ двух значимых проектов. Первый планируется к реализации компанией петербургского отделения "Деловой России" — "Альфа Балт Инжиниринг" — совместно с одной из крупнейших китайских корпораций Yuchai ("Ючай") и предполагает производство двигателей для газогенераторных установок и дизель-генераторных установок»,— добавляет эксперт.

Второй проект, появившийся совсем недавно на полях Российско-китайского делового форума в конце января, по словам господина Панова, заключается в создании в границах ОЭЗ кластера китайских промышленных компаний, которые будут в тесной кооперации с петербургскими предприятиями осуществлять выпуск высокотехнологичной продукции для нужд города и страны. «Кроме этого, уже есть запрос со стороны действующего в Московской области бизнес-парка "Гринвуд" на создание чуть меньшего аналога в Санкт-Петербурге, и этой идее исключительно вторят наши коллеги из генерального консульства КНР в Северной столице. Также искренне рассчитываем на значительные подвижки в текущем году в утверждении заявки Санкт-Петербурга на получение субсидии Минпромторга РФ с целью создания технопарка в сфере радиоэлектроники»,— заключает эксперт.

По словам Александра Дмитриева, заведующего кафедрой безопасности Президентской академии в Санкт-Петербурге, в текущем году на базе «Новоорловской» площадки ОЭЗ «Санкт-Петербург» будет построен новый завод «Электроаппарат», девелопером которого выступит холдинг Setl Group. На предприятии будет выпускаться широкая линейка электрооборудования, в том числе трансформаторы, разъединители, генераторные выключатели, распределительные устройства. По словам госпожи Шарковой, на предприятии будет создано 900 рабочих мест, а объем инвестиций составит не менее 2,2 млрд рублей. Планируется, что к 2027 году объем налоговых поступлений от предприятия в бюджет Санкт?Петербурга составит более 100 млн рублей.

«Также на базе особой экономической зоны "Санкт-Петербург" будут запущены производства электротехнического оборудования, завод тяжелого металлорежущего оборудования, а также производство деталей газотурбинных двигателей. Еще одной тенденцией последних лет стала реконструкция браунфилдов (старых промышленных территорий), в частности, на базе "Ижорских заводов" запущено несколько высокотехнологичных производств»,— отмечает эксперт.

В целом, по словам экспертов, новый Генеральный план Санкт-Петербурга до 2040 года предусматривает значительное увеличение промышленных территорий. Если раньше доминировала тенденция перевода промышленных территорий в жилую застройку, то сейчас ситуация обратная. Бывшие помещения, предназначенные для непромышленного использования, становятся производственными.

Сегодня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области активно развивается автомобилестроение. «Это необходимо в условиях ухода с рынка западных компаний, а также для развития собственного российского производства на базе отечественных деталей и комплектующих. В частности, в 2025 году должно начаться серийное производство гражданских грузовых автомобилей под маркой БАЗ. Данные автомобили будут выпускаться на базе бывшего завода MAN, где до этого выпускались грузовые автомобили MAN и Scania. Также в планах запустить выпуск премиального российского автомобиля Aurus на производственных мощностях Toyota в Шушарах»,— делится господин Дмитриев.

Несколько месяцев назад компания «Системы автономной энергии» (входит в ГК «Итэлма») запустила в Пушкине производственную площадку площадью более 4000 кв. м для сборки аккумуляторных батарей и модулей для электротранспорта под серийные заказы производителей автомобилей и электробусов.

В Гатчинском районе Ленинградской области в 2025 году появится производственная площадка компании «ТехнодетальПро», где будет локализовано предприятие по ремонту и изготовлению запасных частей для иностранных дизельных двигателей Cummins, Mann, Caterpillar, Deutz.

«Также в 2025-м было анонсировано создание единого центра производства морских дронов на базе военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) в рамках массового производства корпусов и двигателей катеров с дальнейшей сборкой электронной части для нужд силовых ведомств»,— сообщает Екатерина Петухова, доцент кафедры отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

«В целом сегодня в Петербурге и Ленобласти востребованы и реализуются многие направления производства. При этом, на мой взгляд, в перспективе у области есть ряд преимуществ, в том числе большее по сравнению с городом пространство и избыточные мощности в ряде районов»,— заключает Алексей Балашов.

Антонина Егорова