Дорогие кредиты: как справляется бизнес?

Эксперты рассказали, насколько успешно бизнес адаптируется к высокой стоимости заемных денег при ключевой ставке 21%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители бизнеса говорят, что инвестировать в развитие при ставках свыше 25% годовых практически невозможно

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Представители бизнеса говорят, что инвестировать в развитие при ставках свыше 25% годовых практически невозможно

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно экономической теории, кредитные деньги являются наиболее дешевыми при условии, что компания на них может зарабатывать и получать повышенную прибыль. «То есть любой бизнес, если он развивается, живет в основном на кредитные деньги, а оплату процентов закладывает в стоимость продукции. Но в нынешних условиях заемные средства не оправдывают этих ожиданий. И если пойти таким путем сейчас, то конкурентоспособность компании значительно снизится, поскольку это приведет к падению спроса на товар или услугу»,— поясняет Роман Прозоровский, финансовый директор ГК «Вектор».

При этом, по словам Феликса Блинова, генерального директора инвестиционной группы «РВМ Капитал», вице-президента РГУД, важно понимать, что сегодня бизнес находится в иной ситуации, нежели несколько лет назад, когда в период начала СВО ключевая ставка взлетела на короткий период времени. «Одно дело, когда ставка стремительно выросла и потом начала плавно снижаться. Турбулентный период в итоге оказался недолгим, компании зафиксировали определенные потери, но они были кратковременными. Сегодня картина другая, и она хуже. Ставки выросли и продолжают держаться на высоком уровне. Соответственно, переждать этот период у бизнеса не получится, и потери из разряда разовых переходят в постоянные. В результате нужно адаптироваться, разрабатывать и внедрять системный план действий»,— считает эксперт.

Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», отмечает, что высокая ключевая ставка продолжает оказывать негативное влияние на производственную и инвестиционную деятельность российских предприятий. Особенно тяжелая ситуация складывается у компаний с высокой процентной нагрузкой по ранее взятым коммерческим кредитным обязательствам на условиях плавающих ставок. При этом жесткая денежно-кредитная политика затронула большинство отраслей экономики — от добывающих секторов до отраслей обрабатывающей промышленности, от торговли и сферы услуг до инновационно-технологических направлений.

«Важно отметить, что, помимо снижения доступности инвестиционных кредитов, высокие ставки также способствуют перетоку свободных денежных средств юридических лиц на депозитные счета, что оказывает тормозящее воздействие в целом на предпринимательскую активность. Также растает волна неисполнения обязательств между участниками закупочных и иных контрактных отношений. Сейчас компании ищут любые возможные способы, чтобы как можно позже рассчитаться за выполненные работы или осуществленные поставки»,— добавляет господин Панов.

По словам Ларисы Михальской, начальника кредитного департамента ПАО «Росдорбанк», сегодня компании вынуждены применять различные способы экономии, такие как оптимизация производства и логистики, по возможности переход на более дешевое сырье, заморозка инвестиционных программ. «В целом бизнес оставляет только те расходы, благодаря которым получает наибольшую доходность, остальные сокращаются и нивелируются. Также компании рассматривают так называемые длинные деньги — кредиты на три-пять лет с возможностью отсрочки оплаты процентов. В ряде банков предлагают сделать это на несколько месяцев, а в некоторых есть отсрочка платежа тела кредита с помощью различных кредитных продуктов и выплата только процентов»,— добавляет господин Прозоровский.

Кому жить легче?

По словам экспертов, в условиях высоких кредитных ставок, легче приходится тому, кто имеет собственные оборотные средства и не нуждаются в использовании заемных. В частности, малому бизнесу. «Малый бизнес придерживается консервативной стратегии сохранения бизнеса, не выделяя значительных средств на развитие, что вполне понятно в текущей ситуации. В связи с чем не очень нуждается в заемных средствах. Да и адаптивность нашего малого бизнеса к политическим и экономическим событиям очень велика»,— поясняет Елена Дюкарева, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты (ЛОТПП). При этом среди преимуществ крупного бизнеса эксперты выделяют гораздо больший запас прочности по сравнению с малым и средним.

Также, как отмечает Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб», сюда можно отнести компании, работающие в рамках госзаказа, поскольку государство в той или иной степени оказывает им поддержку. Таким образом, в наиболее невыгодной ситуации в данный момент оказывается бизнес, который требует больших капиталовложений и длительных сроков реализации инвестпроектов, как это происходит, к примеру, в строительстве.

По словам Алексея Балашова, заместителя председателя комитета по финансовым рынкам Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, сейчас трудности есть и в сфере жилищного строительства из-за общего проседания отрасли, и у компаний, вкладывающихся в дорогостоящие технологии и длинный цикл развертывания производства. «Выручка еще не растет, а обслуживать кредиты и займы нужны с учетом новой ключевой ставки. Если проект был запущен в 2023-м при стоимости кредита в 10% годовых, то сейчас на сумме 300 млн (а это вполне скромный проект) предприятие за год выплатит 72 млн рублей (кредит под 24%) против 30 млн в 2023 году»,— поясняет он.

«Хотелось бы отметить, что строительный блок правительства РФ много делает для поддержки отрасли. Так, после повышения ключевой ставки Центробанка большую помощь компаниям оказала действующая до 1 июля 2024 года льготная ипотека, продолжающая действовать и сегодня в форме семейной ипотеки,— напомню, что в Петербурге эта доля составляет почти 50% всех продаж. Кроме того, строительные компании самостоятельно используют различные механизмы привлечения покупателей и создают с банковским сообществом совместные продукты для поддержания спроса — например, ипотеку от застройщика, рассрочку и другие»,— добавляет господин Белоусов.

По словам Ольги Кашкаровой, инвестиционного директора ГК «Ориентир», высокая ключевая ставка также скорректировала стратегии развития участников рынка коммерческой недвижимости. Так, например, складские девелоперы с целью защиты от рисков ввели переменную составляющую в арендные ставки, привязанную к ставке ЦБ. А компании стали отдавать предпочтение покупке складских объектов, а не долгосрочной аренде, поскольку в условиях высокой инфляции и нестабильных ставок приобретение склада кажется более привлекательным.

Прогноз развития ситуации

Эксперты считают, что спрогнозировать ситуацию с кредитной ставкой для бизнеса сегодня сложно. «В настоящее время экономические процессы сильно зависят от мировой политической ситуации. Такая зависимость была всегда, но сейчас она выражена более ярко, и спрогнозировать ее развитие достаточно трудно. Тот факт, что ставка держится на уровне 21% уже три месяца, дает надежду, что дальнейшего роста не будет. Но и снижение также маловероятно. Скорее всего, ставка в этом году будет держаться на уровне 18–20%. Учитывая достаточно высокую инфляцию — на уровне 9% — и иные экономические показатели, ожидать снижения ключевой ставки и, соответственно, стоимости кредитов ранее второй половины года не следует»,— уверена Лариса Михальская.

Елена Дюкарева также предполагает, что процентные ставки по кредитам и депозитам в ближайшее время останутся примерно на том же уровне, что и сейчас. «Банки уже скорректировали свою кредитно-депозитную политику, значительного снижения деловой активности не произошло. Таким образом, ожидать скорого снижения ставки в краткосрочной перспективе не приходится»,— подчеркивает эксперт.

«Если учитывать недавние заявления Центробанка о перспективах сохранения жесткой денежно-кредитной политики на 2025 год, то есть все основания полагать продолжение действия периода высоких процентных ставок в экономике страны. Безусловно, часть предприятий и организаций сдвинет свои инвестиционные решения "вправо", а часть бизнеса будет вынуждена привлекать средства под текущие ставки, включая возросшие процентные расходы в конечную цену продукции»,— считает Дмитрий Панов.

В такой ситуации, по мнению Алексея Балашова, бизнес будет еще более активно разворачиваться в сторону государственных программ. Многие компании вводят и расширяют штаты GR-специалистов для работы со льготными программами и субсидиями. Также вырастет доля обращений к программам компенсации лизинга, будут усиливаться роботизация и цифровизация производств.

Сергей Зеленьков, генеральный директор компании «Супротек», уверен, что если у компании есть средства, то сейчас самое время вкладываться в производство, развивать возможности и объем. «Если собственных средств нет, то лучше вообще ничего не делать. Если уже начали и нет возможности остановиться, значит, надо локализовать то, что есть, повысить производительность и пока ни в какие проекты больше не входить, так как это крайне опасно, экономически нецелесообразно и нерентабельно. Ждать сегодня каких-то реальных вариантов поддержки и субсидий весьма сложно, потому что если бы это было просто, то, наверное, экономика развивалась бы равномерно»,— заключает эксперт.

Антонина Егорова