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Черногории вынесли европредупреждение

Евросоюз требует сократить черногорский список на безвизовый въезд

Черногория должна до конца февраля отменить безвизовый режим по меньшей мере для двух стран, а к 2028 году, когда республика рассчитывает вступить в ЕС, полностью отказаться от подобной практики. Такое требование выдвинул Евросоюз, пригрозив в противном случае лишить Подгорицу причитающихся ей более €380 млн по Плану роста ЕС. Сейчас в черногорский безвизовый список входят 13 стран, включая Россию. Исключать ее из этого списка власти Черногории пока не спешат. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Отменять ежегодно безвизовый режим для нескольких стран Черногория обязалась минувшей осенью, направляя заявку на участие в Плане роста ЕС. Этот план предусматривает выделение претендентам на вступление в Евросоюз €6 млрд — как безвозмездно, так и в виде льготных займов. Подгорице из этой суммы предназначено €383,5 млн. Окончательно же отказаться от безвизовой практики Черногория должна к 2028 году, когда она рассчитывает вступить в ЕС.

На момент принятия обязательств перед Брюсселем в черногорском безвизовом списке значилось 11 государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Египет, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Россия, Турция и Узбекистан.

Однако вместо постепенного удаления стран из списка черногорское правительство включило в него еще две страны — Бахрейн и Саудовскую Аравию.

Это и вызвало жесткую реакцию Евросоюза, потребовавшего от Подгорицы отменить до конца февраля безвизовый режим по меньшей мере для двух стран.

«Черногория обязалась привести свою политику в соответствие с принятым в Евросоюзе списком стран, гражданам которых необходима виза. Черногория согласилась ежегодно исключать из своего безвизового списка страны, которым нужна виза в ЕС. Черногория должна выполнить это условие посредством исключения из безвизового перечня до конца февраля двух стран, чтобы иметь право на получение средств на реформы»,— предупредили в Еврокомиссии.

За что Подгорица получила «желтую карточку» от ЕС

Впрочем, выполнять требование Брюсселя Подгорица пока не спешит. Черногорское правительство, рассмотревшее данный вопрос на своем заседании в конце минувшей недели, оправдывает несоответствие визовой политике ЕС «экономическими интересами страны в области туризма, который дает 26% ВНП». В подтверждение этого тезиса в правительстве сообщили, что «Черногорию ежегодно посещают 320 тыс. граждан Турции, 230 тыс. россиян и 15 тыс. азербайджанцев, Китай участвует в важных инфраструктурных проектах в Черногории, а поток инвестиций из четырех ближневосточных стран постоянно увеличивается». Доказательством же приверженности Черногории евроинтеграции в правительстве назвали присоединение Подгорицы в 2022 году к санкциям против России, напомнив, что это «негативно сказалось на черногорском туризме». В итоге в кабинете премьера Милойко Спаича пообещали «искать решения, которые бы удовлетворяли и экономические интересы Черногории, и ее обязательства в процессе евроинтеграции, включая отмену безвизового режима».

Впрочем, объяснения черногорского правительства Евросоюз, похоже, не устраивают.

Во всяком случае, в своем последнем докладе по Черногории Еврокомиссия ясно указала, что «черногорская визовая политика по-прежнему противоречит европейской». А это ставит под вопрос не только получение Черногорией европейских миллионов из программы Плана роста ЕС, но и перспективу вступления адриатической республики в Евросоюз в 2028 году. Политолог из университета UDG в Подгорице Николета Джуканович предупреждает: «Решения правительства в области визовой политики не соответствуют его амбициозным планам по евроинтеграции».

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