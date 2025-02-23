Дмитрий Муратов подал жалобу на отказ исключать его из реестра иноагентов

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу лауреата Нобелевской премии мира и экс-главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан иноагентом) на отказ суда исключать его из реестра иностранных агентов. Заседание назначено на 26 февраля, сообщили в суде ТАСС.

В ноябре 2023 года Замоскворецкий суд Москвы постановил не исключать Дмитрия Муратова из реестра иноагентов. В октябре 2024 года Мосгорсуд также отказал в удовлетворении жалобы журналиста.

Минюст включил Дмитрия Муратова в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. После этого он сообщил, что покидает пост главного редактора «Новой газеты» на время разбирательств в суде, где намеревался оспорить решение министерства юстиции, потребовав признать его незаконным и аннулировать.