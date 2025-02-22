Мирра Андреева выиграла WTA-1000 в ОАЭ

Российская теннисистка Мирра Андреева победила датскую спортсменку Клару Таусон и впервые в карьере выиграла турнир WTA-1000. Матч длился 1 час 46 минут. Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:1), 6:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Altaf Qadri / AP Фото: Altaf Qadri / AP

Мирре Андреевой 17 лет, она является 14-й ракеткой мира. Ее сопернице 22 года, она занимает 38-ю строчку женского рейтинга.

Турнир WTA-1000 проходит в Дубае, призовой фонд чемпионата составляет более $3,6 млн. В полуфинале россиянка обошла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину, в четвертьфинале — польскую спортсменку Игу Швёнтек.

Подробнее о карьере Андреевой — в материале «Ъ».