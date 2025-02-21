Axios: Трамп был на грани прекращения помощи Украине из-за Зеленского

Владимир Зеленский настолько разъярил президента США Дональда Трампа, что тот готов был прекратить оказание помощи Украине. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников США, знакомых с ситуацией.

По данным издания, за последние девять дней Владимир Зеленский смог пять раз вывести из себя президента Трампа и его ближайших помощников. По словам одного из сотрудников администрации президента США, «Зеленский показал, как не надо» договариваться. Они вспомнили и отказ подписывать соглашение о редкоземельных металлах, и критику переговоров в Эр-Рияде, и заявление о том, что президент Трамп «живет в пространстве дезинформации».

После этого вице-президент Вэнс заявил, что все свои претензии Владимир Зеленский должен был высказать в частном разговоре. «Он нападает на единственную причину, по которой (Украина.— "Ъ") еще существует… Это недостойно. И это не поможет (получить поддержку.— "Ъ") президента Соединенных Штатов. На самом деле это произведет обратный эффект». По словам собеседников Axios, упоминание президента США было демонстративным намеком на возможное прекращение помощи.

«Зеленский — актер, который совершает обычную ошибку… Он начал думать, что он тот герой, которого он играет на ТВ,— цитирует Axios одного из сотрудников Белого дома, участвующего в переговорах с Украиной.— Да, он был смелым и сопротивлялся России. Но он бы уже был в могиле, если бы не те миллионы, которые мы потратили. Ему необходимо уйти со сцены со всей своей театральщиной».

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Владимира Зеленского, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Кризис на личности».

Виктор Буй