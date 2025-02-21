Число оформленных россиянами шенгенских виз сократилось на 36%

Российские туристы стали реже получать шенгенские визы. В 2024 году оформление виз сократилось на 36% по сравнению с позапрошлым годом. Самыми доступными шенгенскими направлениями для деловых поездок стали Франция и Швейцария. По туристическим целям отправлялись чаще всего в Италию, Грецию и Венгрию, следует из исследования агентства делового туризма «Аэроклуб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В исследовании отмечается, что цена визы выросла до €120–130 . К этому привело повышение консульского сбора в июне 2024 года. Некоторые визовые центры повысили требования для получения шенгена: «в Испании требуется выписка из фонда пенсионного и социального страхования за последние 10 лет, а в Венгрии, Германии, Греции и Швейцарии необходимо предъявить чеки об оплате отелей и авиабилетов, что особенно затрудняет процедуру для бизнес-туристов, осуществляющих безналичные расчеты»,— сообщила пресс-служба агентства (цитата по «Интерфаксу»).

Расходы российского бизнеса на визовую поддержку выросли на 63% за год. Самой дорогой визой за 2024 год стала виза в Великобританию сроком на пять лет. Ее стоимость составила 771 фунт (86,7 тыс. руб.).

Иностранные бизнес-туристы стали оформлять въездную визу в Россию чаще на 147%. За разрешением на въезд чаще других обращались предприниматели из Великобритании, Египта, Турции и Шри-Ланки. Туристы из стран Шенгенского соглашения обращались за визами на 68% реже, чем годом ранее.

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