Несносный случай

В Перми окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Индустриального района Дмитрия Дробинина и его зама Егора Амоши. Вместе они обвиняются в групповом мошенничестве на 500 тыс. руб. со средствами благотворительного фонда, а господин Дробинин — еще и в получении взятки через посредника на сумму около 30 тыс. руб. По версии следствия, этими деньгами была оплачена аренда машины, а за это чиновник обещал не сносить незаконную автомойку. Сам Дмитрий Дробинин вину не признает. Его адвокат говорит, что 500 тыс. руб. были направлены на помощь участникам СВО. Собеседники, знакомые с позицией экс-чиновника, утверждают, что он не мог повлиять на решение о сносе мойки, поскольку этими вопросами занимается структура горадминистрации.



О завершении уголовного дела в отношении бывшего главы района сообщило СУ СКР по Пермскому краю. Как считает следствие, в марте 2023 года Дмитрий Дробинин и его заместитель Егор Амоша путем обмана и злоупотреблением доверием, с использованием служебного положения, действуя в группе лиц, похитили 500 тыс. руб. средств благотворительного фонда, которые были предоставлены администрации. Кроме того, 18 сентября позапрошлого года господин Дробинин передал требование передачи взятки в размере около 30 тыс. руб. юристу одной из организаций. Как говорят источники, предложение якобы было озвучено прямо у здания администрации Индустриального района. Организация владела павильоном, в котором располагалась автомойка, строение было установлено незаконно и подлежало сносу. За это господин Дробинин, по версии СУ СКР, обещал решить вопрос с неисполнением вынесенного им же решения о демонтаже объекта. В итоге деньги были перечислены на счет компании, у которой глава арендовал автомобиль.

Дмитрий Дробинин был назначен главой Индустриального района в октябре 2021 года. До этого он работал исполнительным директором ассоциации «Лесопромышленники Прикамья». В 2010–2011 годах господин Дробинин руководил краевым минпромом. Муниципальную службу он покинул 25 января прошлого года, после того как администрация Перми не продлила с ним контракт. После Дмитрия Дробинина администрацию возглавил экс-руководитель СУ СКР по Добрянскому району Алексей Полудницын. Егор Амоша уволился с муниципальной службы в марте 2024 года.

Источник, знакомый с позицией господина Дробинина, говорит, что ни по одному из вмененных деяний бывший чиновник вину не признает. По его словам, в данном случае, будучи главой района, Дмитрий Дробинин никак не мог повлиять на исполнение решения о сносе объекта. «Этим занимается муниципальное предприятие, подведомственное администрации Перми,— утверждает собеседник «Ъ-Прикамье».— Его сотрудники не были подчиненными Дробинина, давать какие-либо указания им он не мог. Соответственно, он в данном случае не может быть и получателем взятки». Источник отмечает также, что заявление о том, что глава района получил взятку, было написано спустя более чем два месяца после сноса павильона.

Защитник Дмитрия Дробинина, адвокат Ильдар Салахиев, сообщил «Ъ-Прикамье», что с выводами следствия они не согласны. «Расследование велось однобоко,— говорит адвокат.— Пять свидетелей из восьми показывают, что никаких нарушений со стороны главы района не было. А деньги, которые, как считает следствие, были похищены, все до копейки были израсходованы им на помощь бойцам СВО. Все соответствующие документы представлены следствию. Налицо — обычный должностной проступок, а не преступление». По его словам, защита намерена отстаивать невиновность бывшего главы района.

Дмитрий Астахов