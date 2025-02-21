Рейтинги Трампа и Маска в США снизились

Как следует из двух новых опросов общественного мнения, проведенных CNN и The Washington Post (WP), уровень поддержки президента США Дональда Трампа сократился. Так, по данным опроса CNN, проведенного исследовательской компанией SSRS 13–17 февраля, 47% опрошенных одобряют деятельность господина Трампа на посту президента, 52% не одобряют ее. По данным опроса WP, проведенного Ipsos 13–18 февраля, деятельность президента одобряют 45% американцев, в то время как не одобряют 53%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / File Photo / File Photo / Reuters Фото: Kevin Lamarque / File Photo / File Photo / Reuters

Месяцем ранее опросы, проведенные Квиннипэкским университетом, показывали уровень неодобрения деятельности господина Трампа в 43%.

Кроме того, в опросе SSRS 55% ответили, что президент не уделяет достаточного внимания самым важным проблемам США, 54% респондентов заявили, что «с пессимизмом» или «страхом» смотрят на остальной срок президента.

В опросе Ipsos респонденты также высказывали мнение о работе Илона Маска. Лишь 34% опрошенных высказались одобрительно о деятельности господина Маска в федеральном правительстве. 26% респондентов поддержали его решение закрыть некоторые федеральные программы. При этом 63% опрошенных заявили, что обеспокоены тем, что команда Илона Маска получает доступ к базам данных федеральных ведомств об американцах.

Алена Миклашевская