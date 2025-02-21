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Свердловский бюджет получил 20 млрд рублей за счет межведомственной работы

В 2024 году консолидированный бюджет Свердловской области получил более 20 млрд руб. благодаря межведомственной работе, направленной на укрепление доходного потенциала, сообщили правительстве области.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам министра финансов Свердловской области Александра Старкова, весомый вклад внесли предприятия и муниципалитеты. В частности, более 3,5 тыс. работодателей увеличили выплаты своим сотрудникам, обеспечив прирост НДФЛ в среднем на 23%.

Муниципалитеты выявили около 10,2 тыс. земельных участков и объектов капитального строительства, не вовлеченных в налоговый оборот, а также поставили на налоговый учет около 100 иногородних организаций.

Лидерами рейтинга муниципальных образований по укреплению доходного потенциала стали Березовский, Екатеринбург, Сысерть, Бисерть, Среднеуральск, Белоярский, Верхняя Пышма, Красноуфимск, Режевской муниципальный округ и Нижнесергинский муниципальный район.

Полина Щуцкая

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