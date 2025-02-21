Свердловский бюджет получил 20 млрд рублей за счет межведомственной работы

В 2024 году консолидированный бюджет Свердловской области получил более 20 млрд руб. благодаря межведомственной работе, направленной на укрепление доходного потенциала, сообщили правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам министра финансов Свердловской области Александра Старкова, весомый вклад внесли предприятия и муниципалитеты. В частности, более 3,5 тыс. работодателей увеличили выплаты своим сотрудникам, обеспечив прирост НДФЛ в среднем на 23%.

Муниципалитеты выявили около 10,2 тыс. земельных участков и объектов капитального строительства, не вовлеченных в налоговый оборот, а также поставили на налоговый учет около 100 иногородних организаций.

Лидерами рейтинга муниципальных образований по укреплению доходного потенциала стали Березовский, Екатеринбург, Сысерть, Бисерть, Среднеуральск, Белоярский, Верхняя Пышма, Красноуфимск, Режевской муниципальный округ и Нижнесергинский муниципальный район.

Полина Щуцкая