Осужденного за злоупотребления главу курского Коренево оправдали

Курский облсуд отменил приговор Кореневского райсуда в отношении главы поселка Коренево Романа Пугачева, а также признал его невиновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, за чиновником также признано право на реабилитацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в июне 2020 года глава Коренево заключил контракт на ремонт фонтана на улице Октябрьской. По данным портала госзакупок, контрагентом выступило местное ООО «Диалог» Сергея Агаркова и Андрея Ноздрачева. Стоимость работ составила 2,8 млн руб.

По условиям контракта, гарантия на работы должна была составить три года. В октябре 2020-го чиновник подписал акт приемки выполненных работ. При этом в мае 2022-го, когда срок гарантии еще не закончился, он заключил еще один договор — на ремонт скульптуры фонтана, памятника Ленину и памятника воинам-землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Его стоимость составила свыше 150 тыс. руб. Подрядчики не отремонтировали скульптуры в установленные сроки, однако глава поселка якобы внес в акт приемки недостоверные сведения об обратном. Это суд первой инстанции посчитал служебным подлогом. Ущерб райцентру от некачественных и невыполненных работ был оценен в 77 тыс. руб.

Кроме того, Роман Пугачев не согласился с заключением эксперта в рамках его уголовного дела и от имени администрации поселка подписал договор на физико-химическое и строительно-техническое исследование стоимостью 180 тыс. руб. Как посчитал суд, на эту сумму бюджету населенного пункта был причинен ущерб.

Первая инстанция в сентябре 2024 года признала господина Пугачева виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Его приговорили к штрафу в 300 тыс. руб.

Это решение обжаловали защита чиновника, представитель администрации Коренево как потерпевшей стороны и прокурор. Гособвинитель требовал назначить Пугачеву дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Остальные стороны просили отменить приговор и прекратить производство по делу. Представитель администрации рассказала, что та не считает себя потерпевшей стороной, «поскольку договор подряда был исполнен, работы оплачены в соответствии с договором». Кроме того, по ее словам, администрация самостоятельно инициировала указанную экспертизу. Господин Пугачев говорил, что действовал в рамках закона и своих полномочий. Также он утверждал, что «обвинения в отношении него надуманны».

Алина Морозова