Для собак требуют пожизненное

Ульяновская зоозащитница Наталия Лазарева в суде требует признать недействительным постановление правительства региона об утверждении правил организации деятельности приютов для животных. Одно из нарушений, указанных в иске — отсутствие в документе четких норм для ситуации, когда больных или агрессивных животных нельзя выпускать в места обитания по истечении оговоренного правилами карантинного срока в 15 дней. По федеральному закону их следует содержать в приюте до излечения или пожизненно. Региональное Агентство ветеринарии, разрабатывавшее данные правила работы приютов, просило иск отклонить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зоозащитники считают, что следование существующим региональным правилам может привести к жестокому обращению с животными

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Зоозащитники считают, что следование существующим региональным правилам может привести к жестокому обращению с животными

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

В четверг, 20 февраля, состоялось предварительное заседание Ульяновского областного суда по иску ульяновской зоозащитницы Наталии Лазаревой к Агентству ветеринарии Ульяновской области и правительству региона о признании недействующим постановления правительства №154-П от 03.04.2020 «Об утверждении правил организации деятельности приютов для животных».

С января 2020 года в России действует новый порядок обращения с безнадзорными животными, оговоренный в Федеральном законе №498-ФЗ от 27.12.2018 «Об ответственном обращении с животными». Согласно этому документу, безнадзорных животных (собак и кошек) необходимо отлавливать, проводить им стерилизацию и вакцинацию, а затем выпускать в среду обитания (так называемый принцип ОСВВ). Агрессивные и больные животные должны содержаться в приютах для животных пожизненно, умерщвление животных запрещено и допускается только для прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии заключения ветеринара. Средства на ОСВВ и содержание животных в приютах должны выделяться из регионального бюджета муниципальным образованиям в рамках исполнения переданных госполномочий.

С первых же дней действия закона №498-ФЗ ульяновские зоозащитники ведут борьбу за соблюдение требований законодательства и обеспечение должного финансирования ОСВВ. В мае 2023 года областной суд уже удовлетворил иск Наталии Лазаревой к Агентству ветеринарии, облправительству и заксобранию о признании недействующим регионального закона № 158-ЗО (от 7.10.2010) о передаче госполномочий по обращению с животными без владельцев. Тогда госпожа Лазарева указывала, что областной закон не соответствует требованиям федерального законодательства, не учитывает необходимость вакцинирования и пожизненного содержания больных и агрессивных животных, в нем также были грубые ошибки, не позволяющие производить расчеты субсидий регионального бюджета на исполнение полномочий по ОСВВ. Правительство региона и Агентство ветеринарии с решением облсуда были не согласны, но кассационный суд подтвердил решение облсуда. Закон был изменен, хотя и к новой его редакции у зоозащитников остались претензии, в том числе по вакцинации, проведение которой Агентство ветеринарии оставило за своими подведомственными учреждениями, хотя это обязанность приютов.

В новом иске госпожа Лазарева отмечает, что в региональных правилах организации деятельности приютов не прописаны нормы, которые есть в федеральном законодательстве и других актах, например, нет требований о своевременном оказании ветеринарной помощи и о сроках содержания в приютах безнадзорных животных, которые вследствие болезни или агрессивности не могут быть возвращены на прежние места обитания (их по федеральным требованиям положено содержать до излечения или пожизненно). Также, отмечается в иске, в правилах нет положений о профилактических ветеринарных мероприятиях, дезинсекции. Кроме того, отсутствует определенность по вакцинации животных: по региональному закону №158, эти обязанности «не передаются приютам и не финансируются», но в «правилах» частные приюты обязаны проводить вакцинацию.

Госпожа Лазарева отмечает, что из-за неопределенности правил при исполнении муниципальных контрактов приюты действуют произвольно, «либо вообще не вакцинируют животных, либо делают это с нарушениями инструкций», «произвольно обращаются с животными, которых нельзя возвращать на прежние места их обитания». Она заявляет, что если приюты будут следовать таким правилам, то станут возможны случаи доведения животных до мучительной смерти без лечения, выпуска на улицу беспомощных животных, «а это уже квалифицируется как системное жестокое обращение с животными» (ст. 245 УК РФ).

В четверг на предварительном заседании суда представители Агентства ветеринарии заявили, что постановление №154-П соответствует требованиям законодательства, и просили суд в иске отказать. Они также были категорически против приглашения в суд 11 свидетелей, в том числе руководителей приютов, работающих в регионе, хотя представители облправительства и прокуратуры не возражали.

Продолжение предварительного заседания запланировано на 24 февраля.

Получить пояснения Агентства ветеринарии не удалось — на направленный во вторник запрос ведомство не ответило, глава агентства Нина Пелевина по своим телефонам в течение трех дней была для комментариев недоступна.

Как выяснил «Ъ», после получения иска агентство подготовило изменения в постановление №154-П (проект размещен на странице общественной и антикоррупционной экспертизы официального интернет-портала облправительства). В частности, ведомство приняло одну из претензий: в правила вносится пункт о возможности содержания животных в приюте «до наступления их естественной смерти», но при этом исключается проведение дегельмитизации. Наталия Лазарева считает проект постановления неправомерным, поскольку предлагаемые изменения не снимают выставленные в иске претензии, к тому же проект подготовлен с ошибками («указано совсем другое название постановления»). «И, главное, проект не проходил оценку регулирующего воздействия (ОРВ), что обязательно»,— отметила зоозащитница, пояснив, что по этому поводу уже направила жалобу в прокуратуру Ульяновской области и Генпрокуратуру РФ.

Руководитель ульяновского приюта для животных «Подарок судьбы» Наталья Подшивалова в беседе с «Ъ» подтвердила, что региональные правила для приютов не соответствуют требованиям федерального законодательства, но заметила, что их приют, не обращая внимания на несоответствие правил, старается исполнять федеральный закон, и больные или агрессивные собаки остаются в приюте до излечения или пожизненно. Агентство ветеринарии, по ее словам, требует включать в контракты пожизненное содержание хотя средства на это специально не выделяются, но мэрия Ульяновска пытается решать эту проблему за счет городских средств, заключив с «Подарком судьбы» отдельный контракт на пожизненное содержание животных. Она также отметила, что «проблема вакцинации так и не урегулирована ни законом, ни региональными правилами», в контракты стоимость вакцинации не закладывается, а проводить ее силами организаций, подведомственных Агентству ветеринарии учреждений «не получается», «фактически они ее не делают».

Зампред Общественной палаты Ульяновской области Владимир Малинин, курирующий тему защиты животных, сказал «Ъ», что ни постановление 154-П, «в котором не прописаны четко правила, как должны действовать приюты», «ни региональный закон №158, против принятия которого из-за противоречий по вакцинации возражала Общественная палата», «не навели порядка, напротив, породили новые проблемы». «К сожалению, вынужден констатировать, что власть не слышит зооволонтеров и не хочет работать по закону»,— добавил Владимир Малинин.

Сергей Титов, Ульяновск