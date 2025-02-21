В Ростовской области средняя зарплата курьеров составила 87 тысяч рублей
В среднем зарплата курьера в Ростовской области в январе составила 87 тыс. руб. Об этом сообщает АиФ-Ростов со ссылкой на пресс-службу «Авито. Работа».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
При этом реальная зарплата может быть меньше, поскольку она зависит от ряда факторов — числа выполненных заказов, чаевых и города, в котором ведётся поиск. Вакансий для курьеров в Ростовской области увеличилось в 2,9 раз.
Также чаще стали искать специалистов по продажам. Количество вакансий «менеджер по продажам» выросло в 2,4 раза, а средняя заработная плата составляет 78 тыс. руб.