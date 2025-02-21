В Медногорске после вмешательства прокуратуры сокращен срок расселения из аварийного дома

Прокуратура Медногорска проверила соблюдение жилищных прав граждан и реализации программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что многоквартирный дом № 7 по улице Узловой построен в 1944 году. Он признан аварийным, администрация планирует расселить его до 31 декабря 2030 года.

В надзорном ведомстве сочли, что этот срок не отвечает требованиям разумности, является чрезмерно длительным и не позволяет обеспечить права жильцов на благоприятные условия проживания.

В суд направили исковое заявление, оно было удовлетворено. Срок расселения сокращен на 5 лет. Сейчас ведется работа по формированию документов для переселения.

Алексей Алексеев