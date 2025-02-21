Трех челябинцев осудили за хищение у пенсионеров 5 млн рублей

Снежинский городской суд вынес приговор трем местным жителям, двум из которых 17 лет, по обвинению в мошенничестве с хищением 5 млн руб. Им назначено наказание от одного года восьми месяцев до трех лет лишения свободы, для несовершеннолетних — в воспитательной колонии, а их пособнику — в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что один из обвиняемых в интернете сговорился с неустановленными лицами для хищения денег у пенсионеров, а также вовлек в это еще двух знакомых. Пособники звонили жителям Снежинска, представлялись их родственниками или сотрудниками правоохранительных органов. Далее они сообщали о произошедшем ДТП и просили передать деньги для возмещения ущерба пострадавшим. Трое жителей Снежинска были курьерами, которые приезжали к пенсионерам, забирали денежные средства, переводили их на банковские счета соучастников и оставляли себе вознаграждение.

Таким образом в декабре 2024 года подозреваемые похитили 5 млн руб. у девяти пенсионеров.

Уголовные дела были возбуждены по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (подстрекательство и пособничество в мошенничестве).