Из свежей почты

Лера Агапова, 11 лет, последствия нейроинфекции, детский церебральный паралич, требуется лечение. 223 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 28 тыс. руб.

В год с небольшим у дочки подскочила температура, начались судороги. В больнице Лера впала в кому, перенесла остановку сердца. Врачи диагностировали менингоэнцефалит с отеком мозга. Когда дочка пришла в себя, все навыки оказались утрачены, она даже не фокусировала взгляд. Сразу занялись ее реабилитацией. Леру успешно лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Дочка научилась сидеть, переворачиваться. Все понимает, но еще не говорит. Врачи считают, что Лера сможет восстановиться и лечение надо продолжать. Но оно очень дорогое, оплата мне не по силам. Светлана Агапова, Красноярский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Лере необходимо продолжать восстановительное лечение, нацеленное на снижение спастики, увеличение подвижности суставов и общей двигательной активности, стимуляцию функций мозга, развитие моторики рук и ног, активизацию речи».

Алеша Волков, 6 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 169 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Тамбов» соберут 34 тыс. руб.

Вскоре после рождения сына я заметила, что затылок слева у него уплощен, а лоб справа выпуклый. У Алеши выявили асимметрию свода черепа. Врачи объяснили, что черепные кости деформированы, они давят на растущий мозг, возможны тяжелые последствия. Сыну нужно носить специальные ортопедические шлемы. Но оплатить их я не в состоянии — одна воспитываю троих детей. Помогите! Светлана Волкова, Тамбовская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Алеши позиционная деформация черепа. Хирургическое лечение не требуется, необходима коррекция формы черепа при помощи краниальных ортезов (шлемов). В результате голова мальчика приобретет анатомически правильную форму, Алеша будет нормально расти и развиваться».

Арина Мансурова, 6 лет, врожденная деформация правой стопы, требуется хирургическое лечение. 221 920 руб.

Внимание! Цена лечения 271 920 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 50 тыс. руб.

Арина родилась с сильно подвернутой правой стопой, ей диагностировали атипичную косолапость. Мы сразу начали лечение — стопу гипсовали, провели ахиллотомию, но через некоторое время она снова начала подворачиваться. Сделали повторную операцию, потом периодически стопу подправляли гипсованиями. Сейчас у дочки рецидив деформации, стопы разной длины, Арина хромает и устает. Врачи из клиники в Ярославле берутся помочь дочке — сделать операцию. Но лечение дорогое, с оплатой нам не справиться. Татьяна Адрианова, Москва

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мы планируем операцию — реконструкцию заднего и среднего отделов стопы с фиксацией спицами Киршнера. В результате лечения Арина сможет нормально ходить, вести активный образ жизни».

Алина Панькова, 15 лет, последствия тяжелой черепно-мозговой травмы, требуется реабилитация. 263 825 руб.

Внимание! Цена реабилитации 594 825 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 31 тыс. руб.

Летом прошлого года Алина попала в аварию, получила черепно-мозговую травму, переломы костей. Ее прооперировали. Дочка дышала через трахеостому, восстанавливалась плохо. В клинике в Москве Алине закрыли костный дефект черепа титановой пластиной, установили гастростому. Состояние улучшилось. Дочка пока не держит голову, но дышит сама, может двигать одной рукой и ногой. В подмосковном центре «Три сестры» готовы провести реабилитацию, но это очень дорого. Прошу, помогите! Елена Панькова, Алтайский край

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Артем Багаутдинов (д. Райки, Московская обл.): «Задачи предстоящего лечения Алины — восстановление глоточного рефлекса, увеличение объема съедаемой пищи, улучшение мобильности. Мы постараемся добиться положительной динамики в состоянии девочки, восстановления навыков самообслуживания».

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