28,1 процента составила доля нерезидентов в евробондах РФ по итогам четвертого квартала 2024 года, сообщил Банк России. Объем таких вложений на 1 января 2025 года оказался самым низким с 2012 года, с которого ЦБ приводит данные,— $9,097 млрд. Кварталом ранее, то есть на 1 октября 2024 года, показатель составлял $14,339 млрд, а доля — 44%. На 1 января 2024 года у нерезидентов этих госбумаг было на $14,808 млрд с долей в 44,8%. Таким образом, объем принадлежащих нерезидентам еврооблигаций РФ, определенный по номинальной стоимости, за 2024 год снизился на $5,302 млрд или сразу на 38,5%. Максимума показатель достигал на 1 октября 2013 года — $30,78 млрд.