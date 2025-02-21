В России резко вырос спрос на страхование от терактов и диверсий

В России с начала 2025 года наблюдается значительный рост спрос на страхование от террористических актов и диверсий, рассказали «Ъ» участники рынка. Увеличение числа запросов клиентов объясняется ростом количества происшествий, связанных с беспилотниками.

По данным компании «Югория», в январе—феврале текущего года спрос на страхование от рисков террористических актов и диверсий увеличился примерно на 30% год к году. Востребованность страхования отмечается в Южном, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Эксперты связывают рост показателей с увеличением угрозы страхового случая. Целями атак все чаще становятся промышленные предприятия. Эксперты обращают внимание, что даже если предприятие не является первоочередной целью, оно может пострадать от случайного падения БПЛА.

По оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, объем рынка страхования от террористических актов в настоящее время составляет 25–35 млрд руб. Но с учетом производственных площадок, которые находятся в состоянии повышенной угрозы, рынок может вырасти до 100 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «БПЛА поднимают лимиты».