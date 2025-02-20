Дефицит и дороги

Между министерствами транспорта и финансов Нижегородской области возникли разногласия по поводу средств областного дорожного фонда. Частично за счет его средств минфин намерен сократить возросший дефицит бюджета, поэтому финансирование содержания и ремонта дорог в 2025 году может сократиться на 1 млрд руб. Столько минтранс планировал направить на восстановление местных дорог, разбитых после строительства в Нижегородской области участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток». В целом на их восстановление требуется 18,4 млрд руб. Сокращение финансирования негативно повлияет на показатели нормативного состояния областных дорог по нацпроекту, отмечают в минтрансе. Поправку о перераспределении средств депутаты одобрили.

Министр транспорта Павел Саватеев недоволен перераспределением средств дорожного фонда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по транспорту обсудил поправки к областному бюджету на 2025 год. Как сообщила первый замминистра финансов Наталья Никифорова, доходы бюджета планируется увеличить на 244 млн, до 361,4 млрд руб. Расходы и дефицит казны вырастут на 7,7 млрд руб. и составят 396,9 млрд и 35,4 млрд руб. соответственно. 2,2 млрд руб. направят на исполнение контрактов 2024 года, еще 1,6 млрд руб. — на обслуживание госдолга региона в связи с запланированным размещением облигационных займов в 2025–2027 годах на 37 млрд руб. В пояснительной записке к поправкам одним из источников финансирования дефицита названы остатки средств областного бюджета в сумме 4,7 млрд руб., сложившейся на 1 января, и 2,9 млрд руб. остатков дорожного фонда.

Одна из предлагаемых корректировок уменьшит финансирование дорожного фонда в 2025 году на 1,1 млрд руб., отметил председатель транспортного комитета Владимир Солдатенков.

Наталья Никифорова рассказала, что в начале года остатки дорожного фонда составили 3,5 млрд руб., из них миллиард пойдет на расходы областного бюджета. «Несомненно, дороги нужно строить. Но ситуация в этом году немного другая. Необходимых остатков областного бюджета на начало года, как мы уже привыкли, нет. Исходя из этого было принято такое решение», — добавила Наталья Никифорова.

Министр транспорта Павел Саватеев отметил, что финансирование строительства и ремонта дорог уменьшится. «Объективно эти деньги действительно были выделены по предыдущим решениям из областного бюджета на субсидирование ряда объектов Нижнего Новгорода и Арзамаса. Сейчас коллеги предлагают заместить областные деньги средствами дорожного фонда, а областные деньги пустить на другие нужды», — сообщил он.

Министр рассказал, что в минтрансе планировали направить этот миллиард на восстановление областных дорог, которые были разбиты тяжелой строительной техникой при строительстве скоростной трассы М-12 Москва — Казань. В Нижегородской области были повреждены около 1,4 тыс. км внутренних дорог, их скорейший ремонт напрямую влияет на выполнение показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), добавил Павел Саватеев.

По данным минтранса, с начала реализации нацпроекта к нормативному состоянию в 2023 году удалось привести 41,3% областных дорог против 29,9% в 2018-м. Однако в 2024 году этот показатель сократился до 32,9%.

Снижение на 11% как раз и вызвано сопутствовавшими строительству М-12 повреждениями областных и местных дорог, подчеркнул Павел Саватеев. После ввода автомагистрали было восстановлено 418 км этих дорог, еще 963,2 км осталось отремонтировать. Только на эти цели потребуется 18,4 млрд руб., подсчитали в минтрансе. Всего до достижения запланированного показателя соответствия нормативному состоянию 60% дорог региона необходимо 48 млрд руб. (в 2024 году было отремонтировано 651 км дорог за 16,7 млрд руб.).

По словам Павла Саватеева, сегодня «отвлечение любой копейки» из дорожного фонда ощутимо для минтранса. Он уточнил, что специалисты Главного управления автодорог уже составили все дефектовки и сметы необходимых ремонтов, которые, в том числе, позволяют оперативно проводить опережающее финансирование из федерального бюджета и экономить на торгах. «Мы в любой момент можем разыграть контракты и начать ремонт. Мы уже поняли, сколько километров можем ремонтировать ежегодно: в течение трех лет при наличии финансирования могли бы привести дороги в порядок. Тем не менее понятно, что такими темпами мы еще долго будем достигать цели, и потребуется дополнительное финансирование», — сообщил министр.

Владимир Солдатенков отметил, что его тоже смущает перераспределение правительством средств из дорожного фонда.

«По поводу строительства М-12 мы получили большое количество жалоб из муниципалитетов на разбитые дороги. Ни школьные автобусы, ни кареты скорой помощи в некоторых местах не могли проехать. По отдельным дорогам, например у Сергача и Навашина, можно передвигаться только на внедорожниках. Снимая миллиард, мы существенно сократим объем ремонта», — предупредил председатель комитета. Тем не менее депутаты рекомендовали принять бюджетные поправки на пленарном заседании 27 февраля.

Двум министерствам предложили самостоятельно договориться по поводу дорожного фонда: в минфине считали, что незачем выносить финансовые разногласия на обсуждение депутатов.

Роман Рыскаль