Осторожно, тайны приоткрываются

После трех лет последовательного закрытия доступа к базам данных о российской экономике и бизнесе Минфин пытается вернуть прозрачность в госполитику и рыночные отношения там, где это возможно, формализуя раскрытие данных о компаниях, которым санкции уже не угрожают. «Антисанкционный туман» не должен быть сплошным: компании не могут проверить добросовестность контрагентов, инвесторы и кредиторы — устойчивость заемщиков, а госорганы теряют рычаги управления экономикой. По мнению экспертов, изменения не приведут к массовому раскрытию: случаи снятия санкций единичны. Однако и частичный отказ от ограничений в доступе к данным может говорить о начале возврата экономики к рыночной нормальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минфин намерен возобновить доступ к закрытым сведениям единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ), если оснований для ограничения доступа больше нет. Поправки к закону «О госрегистрации юрлиц и ИП» опубликованы на regulation.gov.ru. В ведомстве считают необоснованным преимущество одних участников хозяйственных отношений перед другими: ограничение доступа к информации в ЕГРЮЛ «вступает в конфликт с интересами бизнеса и госорганов», бизнес не может проверить правоспособность контрагентов, кредиторы и инвесторы — оценить риски, госорганы — проактивно заниматься налоговым, таможенным, антимонопольным и закупочным регулированием, пишут авторы проекта.

С 2019 года ограничить доступ к сведениям в ЕГРЮЛ могут компании, попавшие под санкции или зарегистрированные в Крыму и Севастополе (позже — и компании из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Также данные могут закрыть банки, сопровождающие контракты гособоронзаказа. В 2022 году механизм был расширен: власти формируют непубличный перечень лиц, к которым не только применяются санкции, но и в отношении которых их могут ввести, если у правительства есть «достаточные основания» для таких предположений (например, из-за работы с подсанкционными лицами). Такие организации, подав заявление в ФНС, могут ограничить доступ к своим данным — в частности, об учредителях и участниках, учредительных документах, о директоре, выданных лицензиях, а также филиалах и представительствах. В этом году правительство позволило подсанкционным компаниям включать в перечень таких организаций и создаваемые «дочки» — до их регистрации.

Согласно поправкам, доступ к информации в ЕГРЮЛ будет автоматически восстанавливаться ФНС, если компания больше не находится под санкциями и не рискует под них попасть. Сейчас компании из списка раз в год направляют заявление о сохранении тайны — при непредставлении они исключаются из списка, также их исключают из него по их просьбе.

Глава юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев говорит, что потребность в закрытии данных также исчезнет, если компания больше не ведет деятельность в сферах с повышенными рисками (например, в оборонной промышленности или стратегически важных отраслях). Еще один фактор — смена собственников или изменение геополитической ситуации. Поскольку санкционные списки закрыты, эффект от изменений неясен, как и количество открывающихся записей. По мнению Юрия Мирзоева, такие случаи не единичны в контексте меняющейся санкционной политики и экономической ситуации. «Если компании закрывали данные в ответ на санкции 2014 года или позднее, но с тех пор обстоятельства изменились, многие могут больше не нуждаться в защите»,— полагает он. Советник корпоративной практики юрфирмы «О2 Консалтинг» Юлия Батталова отмечает, что подсанкционные компании в ряде случаев добиваются снятия с них санкций, и необходимость в закрытии сведений также отпадает. «Это штучная, а не массовая история, и отмена режима конфиденциальности в ЕГРЮЛ в отношении таких компаний не будет иметь массовый характер»,— добавляет она.

По словам руководителя дирекции юрфирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, говорить о массовом открытии информации рано из-за сохраняющихся рисков. «Список компаний, которые могут закрыть информацию о себе, секретный, но, по некоторым данным, в нем около 1,3 тыс. организаций»,— говорит он.

Мнения же экспертов о полноте доступа к данным госорганов разошлись. По закону изъятые из публичного доступа сведения предоставляются госорганам, ЦБ, судам и руководителям организации, которые могут без доверенности действовать от имени юрлица. Юлия Батталова подтверждает, что госорганы имеют право на получение выписки из ЕГРЮЛ о юрлице, поэтому их права на доступ к информации не ущемляются. Кирилл Никитин же утверждает, что не все госорганы имеют полный доступ к этой информации. Кроме того, «закрытие» данных исключает их легальное публичное использование. «У госоргана могут возникнуть проблемы при обращении в суд ввиду невозможности приобщения к материалам дела выписки из ЕГРЮЛ»,— приводит пример господин Никитин.

Юрий Мирзоев соглашается, что закрытые данные мешают госорганам в проактивном регулировании. Формально уполномоченные госорганы (ФНС, ФТС, ФАС) имеют доступ к закрытой информации в ЕГРЮЛ (п. 1 ст. 6 129-ФЗ). Но ограничения доступа для других участников рынка снижают качество общественного контроля и «прозрачность» бизнеса. Если контрагенты не могут проверить информацию о компании, это затрудняет оценку рисков и может способствовать росту теневого сектора экономики. «Даже когда госорганы имеют доступ к закрытым данным, их использование для публичного анализа, мониторинга и регулирования ограничено, что снижает эффективность работы государственных институтов»,— говорит Юрий Мирзоев.

Отметим, что инициатива Минфина по частичному снятию ограничений может стать первым признаком возвращения экономики к рыночной нормальности — если она будет реализована: призывы ЦБ восстановить публикацию данных эмитентами, хотя бы с изъятиями, для снижения рисков инвесторов и развития рынка, как и предыдущая попытка ФАС ограничить распространение аналогичных запретов в госзаказе (см. “Ъ” от 20 октября 2023 года), успеха не имели.

Диана Галиева, Евгения Крючкова, Олег Сапожков