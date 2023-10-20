Каска съезжает на глаза

Принятые правительством меры для защиты госзаказчиков и их поставщиков от санкций в итоге мешают всем — покупателям, их контрагентам и планам импортозамещения и технологического развития, пришли к выводу участники Всероссийской конференции в сфере закупок. В частности, возможность для подсанкционных заказчиков проводить закупки в закрытом режиме и не раскрывать данные о них привела к снижению уровня конкуренции, потерям эффективности и росту числа несостоявшихся процедур. Сами поставщики не готовы переходить на площадки для закрытых закупок из-за высоких требований и расходов — для работы требуется специальное оборудование, софт и специалисты. Поиском баланса между экономической эффективностью и обеспечением безопасности планирует заняться ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По мере действия антисанкционных послаблений противоречия между целями экономического развития и курсом на закрытие данных для защиты государственных интересов усиливаются, показали дискуссии на Всероссийской конференции в сфере закупок в Сочи. На пленарной сессии глава ФАС Максим Шаскольский рассказал о злоупотреблениях региональных госзаказчиков возможностями закупаться у единственных поставщиков по контрсанкционному 46-ФЗ от 8 марта 2022 года — ранее об этом говорили в Федеральном казначействе (см. “Ъ” от 2 октября). «Испытывая на прочность конкурентную среду, регионы рискуют в долгосрочной перспективе столкнуться с негативными экономическими эффектами — снижением деловой активности, занятости и количества поставщиков»,— предупредил чиновник. По его словам, в ФАС подготовили рейтинг регионов по уровню конкуренции, установили примерные причины проблем (логистические трудности, разрывы цепочек поставок, злоупотребления госзаказчиков контрсанкционными мерами) и уже работают над «дорожной картой» для их устранения.

Риски для конкурентных рынков представляют и аналогичные послабления для госзаказчиков: так, возможность для госкорпораций и госкомпаний не раскрывать данные о своих закупках для защиты от рисков вторичных санкций на практике оказалась не нужна ни заказчикам, ни поставщикам. Проблему несоответствия результатов цели вчера описал замглавы ФАС Петр Иванов: «Хотели как лучше». Так, по офсетным контрактам хотели создавать инновационную продукцию — но по ним закупается все; послабления регионам должны были помочь быстро закупить оборудование после ухода иностранных поставщиков — но их бенефициаром стала стройка. Закрытие же данных о закупках по 223-ФЗ привело к потерям заказчиков: процедура допуска на специальные площадки для закрытых закупок настолько сложна, что поставщиков продукции там может не оказаться. По словам директора закупочного департамента «Росатома» Инны Мельченко, в первые месяцы работы нового порядка количество несостоявшихся закупок выросло до 65%.

Закрытые закупки сейчас проводятся на трех электронных торговых площадках из восьми, обслуживающих закупки госкомпаний (в прошлом году — на одной): если заказчикам было трудно перейти на площадки из-за высокого уровня интеграции с привычными, то многие поставщики этого вовсе не сделали. В Торгово-промышленной палате объясняют, что для работы на спецплощадках нужны аккредитация, дорогое оборудование и ПО (несовместимое с другими), нужен отдельный специалист. Для предприятий малого бизнеса это неподъемные расходы, поэтому их в таких закупках единицы.

Заказчики просят о большей гибкости в принятии решений о закрытых закупках. Например, четко разделить закупки, представляющие риски вторичных санкций и связанные с гособоронзаказом, гостайной, стратегическими задачами, а также закупки в рамках хозяйственной деятельности. Последние предлагается совершать в привычном режиме, но с оговорками: закупку будут видеть только поставщики, зарегистрированные в едином реестре участников закупок, сами участники торгов будут засекречены (участник один, два и так далее). По словам главы Департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова, если загонять всех заказчиков на спецплощадки в условиях расширения санкций, то будет ограничен круг участников закупок и их придется поддерживать субсидиями.

У Минфина предложения рынка энтузиазма не вызывают. Курирующий закупки замглавы ведомства Алексей Лавров напомнил, что о таких послаблениях просили сами заказчики, и рекомендовал им определиться с единой позицией по вопросу (может оказаться, что часть из них не согласны с коллегами) и представить в Минфин инициативы в формате поправок. Сведением позиций и урегулированием разногласий в вопросах раскрытия закупок готовы заняться в ФАС.

Диана Галиева